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Rusya'da maaşlar ortalama kaç dolar?

Rusya'da şubat ayı ortalama maaşı 33 bin ruble olarak açıklandı.

Rusya'da maaşlar ortalama kaç dolar?
Rusya’da reel harcanabilir gelir şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 6,9 düştü.
Rusya Federal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Rusya’da reel harcanabilir gelir şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 6,9 düşerken, reel gelirler ise geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 30,9 arttı.

Şubat ayı ortalama maaş ise aylık 33 bin ruble olarak açıklanırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ortalama maaşlarda yüzde 5,3’lük bir artış yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan 1 dolar, 67 rubleye denk geliyor.
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