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'Sebze-meyve yüzde 60 ucuzlayacak'

TÜMESKOM Başkanı Burhan Er, sebze ve meyve fiyatlarının yüzde 60 oranında ucuzlayacağını söyledi.

'Sebze-meyve yüzde 60 ucuzlayacak'
TÜMESKOM Başkanı Burhan Er, havaların böyle devam etmesi durumunda sebze ve meyvede bolluk olacağını söyleyerek, 'Fiyatlar özellikle nisanın  başından itibaren hissedilir derecede düşmeye başlar. Fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 60’a varan bir ucuzlama olacak' diye konuştu

Türkiye genelindeki elverişli  hava şartlarının bu şekilde sürmesi halinde, sebze ve meyve üretiminin bundan  olumlu etkileneceği, fiyatların da geçen yıla oranla gerileyeceği bildirildi. 

Türkiye'de bu yıl, meyve üretimini olumsuz etkileyen ilkbahar geç  donları gibi iklimsel olayların yaşanmaması, üreticinin yüzünü güldürüyor.  Türkiye'nin sebze ve meyve ihracatında en büyük pazarı olan Rusya ile yaşanan  krizin, bu alana da sıçramasından sonra sıkıntılı bir kış sezonu geçiren sektör  paydaşları, bu ayın sorunsuz şekilde geçmesini bekliyor.

Açıkta yetiştirilen sebze ve meyvelerde etkili olan hava koşulları,  üretim ve ona bağlı olarak da fiyatların oluşmasında en önemli faktör  durumundayken, ülke genelinde bir süredir devam eden elverişli hava şartları,  üreticiyi yaz sezonu için umutlandırıyor. Bu yaz sezonunda, aşırı yağış ve  kuraklık ile ekonomik kayba yol açacak bir hastalık ve zararlıların etkisi  olmadığı sürece sebze ve meyve rekoltesinde bir sıkıntı beklenmiyor.

Bahar aylarıyla birlikte meyve ağaçları çiçek sezonunu açtı. Bunun  yanı sıra bazı yazlık sebze ve meyveler de tezgahlarda boy göstermeye başladı.  

'YÜZDE 60 UCUZLAYACAK'

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM)  Başkanı Burhan Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarlarda artık kışlık  sebze ve meyvelerin yerini yazlık ürünlere bırakmaya başladığını söyledi.

Kış sezonunun kendileri için oldukça kötü geçtiğini dile getiren Er,  "En büyük pazarımız olan Rusya'yı kaybettik. Kaybolan bir pazarın yerini  doldurmak da öyle kolay olmuyor. Depolarımız kışlık ürünlerle dolu. Oldukça zarar  yaşadık. Çok zor durumda kalan arkadaşlarımız var. Bu durum tüketiciye olumlu  yansıdı ancak bizi çok zor durumda bıraktı. Bazı ürünleri değerinin altında  sattık diyebilirim." dedi.

Er, yaz sezonun gidişata göre oldukça verimli göründüğünü ifade  ederek, "Hava şartları mükemmel gitti. 'Mart ayı iyi geçsin' diye dua ediyoruz.  Neredeyse, 'Acaba fırtına ya da soğuk olacak mı?' diye korkuyla her gün havaya  bakıyoruz. Çünkü badem, erik ve diğer meyve ağaçları çiçek açtı. Bazı yazlık  ürünler yavaş yavaş tezgahlardaki yerini de almaya başladı. Mesela yakında kiraz  da çıkmaya başlayacak. Eğer bir soğuk olursa, bu durum çiçeklere çok zarar  verir." diye konuştu.

Sadece soğuk ve fırtınanın değil, aşırı sıcağın da ürüne zarar  verebildiğini aktaran Er, "Eğer hava böyle devam ederse mükemmel bolluk olur.  Ancak ne olacağı belli olmaz. Her şey çok güzel şu an. Böyle giderse fiyatlar da  çok uygun olacak. Fiyatlar özellikle nisanın başından itibaren hissedilir  derecede düşmeye başlar. Şunu net biçimde söyleyebilirim ki fiyatlarda geçen yıla  göre yüzde 60’ya varan bir ucuzlama olacak." şeklinde konuştu.
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