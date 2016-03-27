Seyir Füzesi SOM- tanıtıldı

Müsteşarlık, geçtiğimiz günlerde kritik bir bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Müşterek Taarruz Uçağı F-35’te kullanılmak üzere Türkiye’de geliştirilen Seyir Füzesi SOM-J, müttefik ülkelerin askeri temsilcilerine tanıtıldı. Yabancı askeri temsilcilere yönelik yurt dışında yapılan bilgilendirme toplantıları dışında SSM’de ilk kez gerçekleştirilen brifinge, askeri ataşeler yoğun ilgi gösterdi.





Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sanayi Hizmetlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, brifing öncesi yabancı temsilcilere yaptığı konuşmada, Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda yaptığı atılımlara dikkati çekerek, “Savunma sanayimiz sadece Türk güvenlik güçlerinin değil, aynı zamanda müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir” ifadesini kullandı.

SOM-J DİKKAT ÇEKİCİ YETENEKLERE SAHİP

Tüfekçi, Yüksek Hassasiyetli Seyir Füzesi Tasarım-Geliştirme ve Prototip Üretim Projesi olan SOM-J’nin, Türk Hava Kuvvetleri’nin Müşterek Taarruz Uçağı F-35 için ihtiyaç duyacağı seyir füzesi gereksinimlerini karşılayacağını belirtti.





SOM-J Projesi ile mevcut SOM füzelerinin, F-35’in uçağının gövdesi içinde kalacak şekilde uyarlanacağını ifade eden Tüfekçi, "SOM-J konusundaki geliştirme faaliyetlerine 2014’ün başında SSM ve ROKETSAN arasında imzalanan ve TÜBİTAK SAGE’nin alt yüklenici olduğu bir kontrat ile başlandı. SOM-J’nin uçuş testlerinin 2017’nin ikinci çeyreğinde yapılması planlanıyor. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE, Lockheed Martin firması ile birlikte bu füze projesinin arkasında önemli bir rol oynuyor. SOM-J, dikkat çekici yetenekleriyle F-35 Block 4 uçaklarını donatacak. Bu vesileyle başta SOM-J programı olmak üzere savunma sanayi alanındaki işbirliği dileklerimizin altını çizmek isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

SOM-J SEYİR FÜZESİ

Havadan atılarak yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılacak olan SOM-J füzeleri, aynı zamanda operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip olacak. SOM-J, taşıdığı yüksek çözünürlükteki görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık sayesinde hassas hedefleme sağlayacak, atışın ardından hedef değişikliği yapabilecek.

SOM-J'lerle uçuş sırasında hedefe vuruş açısı ve yaklaşma irtifası gibi değişiklikler de yapılabilecek. Elektronik karıştırma tedbirlerine dayanıklı olarak geliştirilen SOM-J füzeleri, Türkiye’nin de proje ortağı olduğu, bir çok müttefik ülke tarafından kullanılacak F-35 savaş uçaklarının en önemli vurucu güçlerinden birisi olacak.