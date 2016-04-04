SGK'dan erken emeklilik müjdesi

Böylece, 5 yıl yıpranma hakkı bulunanların yaş haddinde en fazla 2.5 yıl indirim yapılıyor. 52 yaşmda emekli olacak kişi bu sayede 49.5 yaşmda emekli olabiliyor.

3600 gün prim gerekiyor

Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var.

Yıpranma hakkı, erken emekli olmayı sağlıyor. Yani yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden düşülüyor. Yıpranma ve yaş haddinden indirim hakkı için yıpranmaya tabi işte en az 3600 gün (10 yıl) çalışma şartı aranıyordu. SGK, bu konuda kolaylık sağladı.

60-180 gün arasında

Buna göre; 3600 gün hesabmda, 1 Ekim 2008 öncesi yıpranmaya tabi olmayan çalışma süreleri de dikkate alınacak. 2008 öncesi ve sonrası çalışma sürelerinin toplamı 3600 gün olanlar, 2008'den sonraki yıpranma sürelerini yaş haddinden indirip, daha erken emekli olabilecekler. Yıpranmadan yararlanan kişilere, çalıştıkları her 360 gün için 60 gün ile 180 gün arasında değişen sürelerde fiili hizmet süresi zammı veriliyor. Daha fazla emekli maaşı Yıpranma, çalışanları iki türlü etkiliyor.

Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma, toplam prim gün sürelerine eklenerek daha yüksek maaş almayı sağlıyor. İkincisi, yıpranma süreleri yaş haddinden indirim yaparak erken emekliliğin yolunu açıyor.

Örneğin; 360 gün çalışmaya karşılık 90 gün olan yıpranma hakkıyla 20 yıl çalışan 25 yıl çalışmış kabul ediliyor. Emekli maaşı 20 değil 25 yıla göre hesaplanıyor.

2008'den önceki çalışma süreleri de yıpranma hesabında dikkate alınacak. Bu yolla erken emekli olunabilecek 2.5 yıl öne çekiyor 2008'den önceki sistemde, yıpranma hakkıyla kazanılan sürenin tamamı yaş haddinden de indiriliyordu. 5 yıl fiili hizmet süresi zammı alan kişinin yaş haddinde 5 yıl indirim yapılıyordu. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008'den itibaren yaş haddinden düşülecek süre, yıpranma ile kazanılan sürenin yarışma indirildi.