Sığınmacılara skandal teklif



Hürriyet'te yer alan habere göre, anamuhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Fotini Pipili, Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın sözlerine, “Mardas geçmişte de 4-5 defa talihsiz açıklamalar yaptı. Ama bu defa gişe rekoru kırdı" diye alaycı bir ifadeyle tepki gösterdi.



SINIR AÇILACAK SÖYLENTİSİ

Bu arada, Avrupa'ya gidebilmeleri için sınırların açılacağı umuduyla haftalardır son derece kötü yaşam şartları altında bekleyen 11 bin mülteci ve göçmenin yaşadığı Yunanistan-Makedonya sınırı yakınındaki İdomeni kasabasında hareketli saatler yaşandı. “Sınırlar açılacak" söylentisi üzerine bin 500'den fazla mülteci, birkaç kilometre ötede bulunan Makedonya sınırına doğru yürümek için toplandı.



Bunun üzerine Yunan polisi, megafonlarla sınırın açılmasının söz konusu olmadığını ilan ederek göçmenleri caydırmaya çalıştı. Geçen 14 Mart'ta binden fazla göçmen, tel örgü bulunmayan bölgeden Makedonya'ya geçmiş, yakalanarak aynı gün Yunanistan'a iade edilmişti.

Ekonomik krizin 7 yıldır yerinde saydığı Yunanistan'da, zengin mülteci ve göçmenlere “torpil" yapılacak. Zengin mülteci ve göçmenler Türkiye'ye gönderilmeyecek.Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Mardas, ülkedeki mülteci ve göçmenlerin maddi durumlarını inceleyeceklerini söyleyerek “250 bin euro yatırım yapma gücü olanlara, Yunanistan'da kalabilmeleri için imtiyazlı muamele uygulanacak" dedi.