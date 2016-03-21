Şimşek açıkladı: İnternet üzerinden fon toplanabilecek

Şimşek, yaptığı açıklamada, 2008 küresel finans krizi sonrasında finansmana erişimde sıkıntı yaşayan erken aşama işletmelerine yönelik alternatif finansman kaynaklarının ön plana çıkmaya başladığını belirterek, bunlardan en iddialısı ve en hızlı gelişeninin kitle fonlaması sistemi olduğunu söyledi.

Kitle fonlamasının, tek başına kayda değer bir etki yaratamayacak çok sayıda yatırımcının ufak meblağlar ile bir girişimi internet siteleri üzerinden fonlamasına imkan tanıyan yeni nesil bir finansman aracı olduğunu ifade eden Şimşek, "Yani kitle fonlaması, tek başına bir şirketi inceleyemeyecek ve yatırım süreçlerini yönetemeyecek bir yatırımcının kendisi gibi binlerce yatırımcıyla birlikte bir hayalin gerçeğe dönüşünü izlemektir." dedi.

Kitle fonlamasının başta ABD olmak üzere birçok ülkede hızla büyüdüğüne ve yatırımcıların sınır ötesi yatırım yapmalarının temel araçlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Şimşek, 2012 yılında 2,7 milyar dolar küresel hacmi olan kitle fonlaması yatırımlarının 3 yıl içinde yaklaşık 13 kat artarak, geçen yıl 34,4 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Şimşek, bu rakamın 2016 yılında küresel girişim sermayesi yatırımlarını aşmasının beklendiğini bildirdi.

ÇALIŞMALARIN HIZLANDIRILMASI TALİMATI



İnsanların artık temel ihtiyaçlarını bile kullanımı hızla artan internet aracılığıyla karşıladığına dikkati çeken Şimşek, tasarruflarını da bu araçla yapma eğilimlerinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.

Bu eğilimin bir sonucu olarak, gelecek yıllarda erken aşama girişimlerin finansmanında kitle fonlaması sisteminin tüm dünyada çok yüksek oranda kullanılacağının net olarak görüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Dolayısıyla bizim de geleceğin yatırım aracı olarak, kitle finansmanını göz ardı etmemiz çok rasyonel bir davranış olmayacaktır." diye konuştu.

Bugüne kadar erken aşama girişimlerin finansmanında kitle fonlaması sisteminin Türkiye'de uygulanmadığına işaret eden Şimşek, bu popüler aracın Türkiye'de uygulanmasına yönelik engelleri kaldırmak için Hazine Müsteşarlığı

tarafından yapılan çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce hayata geçirilmesi için talimat verdiğini kaydetti.

Hazine Müsteşarlığının kitle fonlaması sistemine yönelik kanun çalışmalarının bir yılı aşkın süredir sürdürdüğünü ve belirli bir noktaya geldiğini anlatan Şimşek, çalışmaların birkaç ay içinde bitirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

"GÜVEN VE ŞEFFAFLIK ÖN PLANDA OLACAK, YABANCILAR YATIRIM YAPABİLECEK"



Kitle fonlaması sisteminde güven ve şeffaflığı ön planda tutacaklarını vurgulayan Şimşek, güven ve şeffaflığın sistemin başarısında çok önemli olduğunu bildiklerini ve bunu sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi. Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkımıza güven ve şeffaflığın sağlandığı ve gönül rahatlığı ile yatırım yapabilecekleri bir yatırım ortamı hazırlıyoruz. Uluslararası yatırımcılarında bu güven ortamından azami ölçüde yararlanacaklarını ve ülkemiz girişimlerine önemli miktarda yatırım yapacaklarını düşünüyorum. Mevzuatın tamamlanmasıyla girişimcilerimiz mevcut şirketlerini veya iş fikirlerini 75 milyona duyurabilecek ve şirketlerine ortak bulabilecek, Hatta bu sistem ile uluslararası yatırımcılar da ülkemizde yatırımda bulunabileceklerdir. Dolayısıyla girişimcilerimizin küreselleşmesi ve küresel finansmana erişimi için eşsiz bir finansman aracı uygulamaya girmiş olacaktır. Yani girişimcilerimizin fikirleri adil bir şekilde her milletten yatırımcıya ulaşacaktır."

Yatırımların kolaylaşmasının, hanehalkının tasarruflarını kullanacağı alternatif araçların artmasına da yol açacağını vurgulayan Şimşek, böylelikle daha yüksek getiri elde etme olanağını kazanacaklarını söyledi. Bu şekilde geleneksel yatırım araçlarına olan bağımlılığın da azalacağına işaret eden Şimşek, bu yönelimin yerini üretim ve yenilikçilik odaklı işlere bırakacağını belirtti.

"İNTERNET ERİŞİMİ OLAN HERKES GİRİŞİME ORTAK OLABİLECEK"



Kitle fonlamasının sadece finansman sağlanmasına aracılık etmediğini ifade eden Şimşek, bunun ayrıca girişimcilerin daha düşük maliyet imkanı ile yeni sermaye kaynaklarına ulaşmasına, bir reklam işlevi görerek yeni girişimcilerin piyasaya açılmasına, pazar odaklı değerleme ve piyasa araştırmasına, yatırımcıların da geniş bir çerçevede yatırım yapmalarına olanak sağlayacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Girişimcinin yatırımcıya, yatırımcının girişimciye erişiminde fiziki engeller kalkacak, internet erişimi olan herkes girişimlere ortak olabilecek; girişimcileri desteklemenin manevi hazzını yaşarken başarılı olacak girişimlerden de yüksek miktarda kar elde etme imkanına kavuşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.