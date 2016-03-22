Starbucks, Belçika'daki şubelerini kapattı

Starbucks, patlamada bir personelinin yaralandığını bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'i kana bulayan saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Brüksel Havalimanı ve metro istasyonunu hedef alan saldırıların ardından ulaşılan ilk bulgular, patlamalardan birinin havalimanındaki şubemizin hemen dışında meydana geldiğini ortaya koyuyor" denildi.Açıklamada, "Hem bu şube hem de Belçika'daki diğer şubelerimiz, ikinci bir bildirime kadar kapalı kalacak" ifadesi kullanıldı.