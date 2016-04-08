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Starbucks en büyük kahve mağazasını açacak

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden ABD’li Starbucks, New York’ta dünyanın en büyük kahve mağazasını açacağını duyurdu.

Starbucks en büyük kahve mağazasını açacak
Hali hazırda New York kentinde 220 mağazası bulunan kahve zinciri bu kez tüm kahve severlere hitap etmeyi planlıyor.
Şirket sözcüsüne göre, bu mağaza dünyanın en büyük Starbucks mağazası olacak.
 
Mağaza 1858 metrekare alana kurulacak.
 
Bu mağaza kahve devinin iki yıl önce ana kurulma yeri Seattle’da açtığı mağazanın ikincisi olacak ve kahve severlerin mabedine dönüşmesi bekleniyor.
 
Mağazada deneysel kahveler, kahve tanımları, dünyadan kahveler olacak ve kahve severler kahve içmenin yanına sıra kahve hazırlamayı da öğrenebilecek.
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