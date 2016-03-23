Talep patladı X-Ray kuyruğu

Sadece Türkiye’yi değil dünyayı sarsan terör saldırıları, güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oluyor. Sadece havalimanı, terminaller ya da meydanlarda değil iş dünyasında da güvenlik üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle hergün binlerce insanın girip çıktığı alışveriş merkezleri (AVM) en son teknolojilerle korumayı artırırken güvenlik sayısını da çoğaltarak riskleri bertaraf etmeye çalışıyor. Ancak güvenlik sistemlerine artan talep, özellikle X-Ray cihazlarında sıkıntı yaratmaya başladı.

Vatan gazetesinden Necla Dalan'ın haberine göre yurt dışından ithal edilen bu cihazların stokları tükenirken yeni siparişler için de 1.5 ay sonrasına tarih veriliyor.

STOKLAR TÜKENDİ BİLE...

Sektör temsilcileri, “Türkiye’de alışveriş merkezlerinin güvenlik önlemleri zaten üst düzeyde. Özellikle geçen yıldan bu yana alınan ek önlemlerle güvenlik iyice güçlendirildi. Yine de insanlarımızın can güvenliği her şeyden daha önemli. X-Ray cihazları yenileniyor, olmayanlar sipariş veriyor. Hatta bu yüzden bir sıra oluştu. Yurt dışından geldiği için X-Ray ithalatçısı şirketler 1.5 ay sonrasına teslim tarihi veriyor” değerlendirmesini yaptı.

POLİSTEN DESTEK ALINIYOR

Bu arada son saldırılardan sonra alışveriş merkezlerinde resmi mercilerden de güvenlik desteği alınıyor. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük illerde alışveriş merkezlerinin tamamında mal kabul bölümlerinde ve kapı girişlerinde polis desteği veriliyor. Tüketicinin rahatsız olmaması için bunların bir kısmı sivillerden oluşuyor. Günün farklı saatlerinde ayrıca motorize ekipler de alışveriş merkezlerinde devriye geziyor.

TÜKETİCİNİN DEDİĞİ OLACAK

TERÖR olayları yüzünden son dönemde Türkiye’de moda olan X-Ray’siz alışveriş merkezi modeli de rafa kalkacağa benziyor. Zira Ankara ve İstanbul’daki bombalı saldırıların ardından ziyaretçi sayıları yüzde 40 düşen alışveriş merkezlerinden X-Ray cihazı olmayanlar da bu cihazları almaya karar verdi. Bu alışveriş merkezlerinden biri de Zorlu Center oldu. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en güçlü güvenlik sistemlerine sahip olduğu belirtilen Zorlu Center, tüketicilerin talebi üzerine X-Ray cihazı koymayı gündemine aldı. Zorlu’nun AVM Genel Müdürü Didem Aydın, cihaz konusunda çalışmalarının devam ettiğini, tüketicinin kendini daha iyi hissetmesi için gerekiyorsa bu konuda adım atacaklarını vurguladı.

25 BİN $’DAN BAŞLIYOR

X-Ray cihazı kullanımı genel olarak çanta, bavul, koli, paket, zarf gibi cisimlerin güvenliği tehdit edici bir içerik taşıyıp taşımadığı ve ne tür bir içerik taşıdığının tespit edilmesinde kullanılan cihazlar. Bagajı açmadan, içerisinde tehlikeli madde olup olmadığını, bagajın üzerinden X ışını geçirerek ekranda görevli tarafından izlenmesini sağlayan ve düşük radyasyonla çalışan cihazın kullanımı operatör eğitimi gerektirmekte olup eşya kontrolünde kullanılan aletlerin başında geliyor.

Patlayıcı madde koklama cihazları da X-Ray cihazı ile birlikte kullanılıyor. X-Ray cihazları; havaalanları, limanlar, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, askeri tesisler, kamu kurum ve kuruluşları, sınırlarda kamyon ve benzeri araçların içinin taranması ve yabancı madde tespitinde uyuşturucu ve patlayıcı dahil güvenlik gerektiren her alanda kullanılıyor.

Türkiye’de çok sayıda firma olsa da X-Ray cihazlarını ithal eden 4 büyük şirketin olduğu belirtiliyor. Cihaz fiyatları 25 bin dolardan başlıyor. Çok üst özelliklere sahip cihazların fiyatı 35-40 bin euro.

5 SANİYEDE ALARM VERİYOR

ZORLU’NUN X-Ray cihazı yok ama çok gelişmiş güvenlik önlemleri var. 2 bin 100 kamera ile tarama yapılan merkezde yüz tanıma sistemi bulunuyor. Örneğin alışveriş merkezinde sahipsiz bir poşet durağan halde 5 saniye kalırsa sistem hemen merkeze alarm veriyor ve ekipler bölgeye yönlendiriliyor.