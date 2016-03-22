Taşeron işçiler için tarih açıklandı

Taşeron firmada çalışan elemanların, kamuda "özel sözleşmeli personel" statüsünde istihdam edileceklerini bildiren Ağbal, bu kapsamda çalışacaklarla ilgili yeni istihdam edecekleri pozisyonun kapsamını, çalışma koşullarını, mali ve sosyal hakları ve yükümlülükleri düzenleyeceklerini ifade etti.

1-2 HAFTA İÇİNDE MECLİS'E GÖNDERİLECEK

Bakan Ağbal, Maliye Bakanlığının bu konudaki yasal düzenleme hazırlıklarını yürüttüğünü ve son aşamaya geldiklerini, düzenlemeyi 1-2 hafta içerisinde Meclise gönderebileceklerini belirtti.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Ağbal'ın verdiği bilgiye göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde çalışanlar kapsama girecek. Bir yerde anahtar teslim götürü hizmet yapılıyorsa, kaç personelin çalışması gerektiği sözleşmede belirtilmemişse burada çalışan taşeronlar kapsama girmeyecek.

Güvenlik, temizlik personeli gibi yardımcı personel; Sağlık Bakanlığında, üniversitelerde yardımcı hizmetlerde çalışanlar, kamu idarelerinde hemşire, büro görevlisi, bilgi işlemci gibi asıl işleri yapanlar düzenlemeden yararlanacak.

1 KASIM 2015 ÖNCESİ

Kapsama dahil personelin 1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam ediyor olması gerekecek. Bu kişiler, devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıyacak. Emekli aylığı almaya hak kazanmış ya da 65 yaşını doldurmuş taşeron işçi düzenlemeden yararlanamayacak.

Kamuda tam zamanlı hizmet veren taşeron işçi, düzenlemeden yararlanacak, kısmi zamanlı çalışanlar ise bu haktan faydalanamayacak.

SINAV YAPILACAK

Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacak. 3, 6 ay gibi geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyecek. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek. Taşeron işçiler atanmaları halinde geçmişe dönük hak talebinde bulunamayacak. Belediye ve il özel idarelerinde kapsama dahil olacak taşeron personel, bu kurumların şirketlerinde istihdam edilecek.

MAAŞLARI NASIL OLACAK?

Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde talepte bulunacak. İlgili kamu kurumları başvuruları aldıktan sonra şartların oluşup oluşmadığını değerlendirecek, devlet memuru olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak. Kamu kurumları daha sonra kaç kişiyi istihdam etmek istiyorsa ilgisine göre Maliye ya da İçişleri Bakanlığına bildirecek.

SÖZLEŞME 3 YILDA BİR YENİLENECEK

Kamuda istihdam edilecek taşeron personelle "özel sözleşmeli personel" pozisyonunda 3'er yıllık sözleşme yapılacak. Sözleşme dönemleri her 3 yılda bir yenilenecek.

Kamuya alınan personele, şu anda aldıkları aylık üzerinden maaş verilecek. Bu kişiler hangi kurumun, hangi biriminde, hangi işi yapıyorlarsa aynı işi yapmaya devam edecek. Bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmayacak.

Söz konusu kişiler, mali hakları bakımından 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel gibi memurların toplu sözleşme düzenine tabi olacaklar.

Taşeron çalışanlar, kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamındaki personel gibi değerlendirilecek.

Ağbal, taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin seçim beyannamesinde ve Hükümet programında asıl işlerde çalışanların kamuya alınması sözü verildiğini anımsatan Ağbal, Hükümetin yaptığı değerlendirmeler sonucu yardımcı işlerde çalışanların da kamuya alınmasına karar verildiğini belirtti. Ağbal, kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personelin kapsama girdiğini kaydetti.