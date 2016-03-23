Taşeron işçilere kadro! Detaylar belli oldu

Dün merakla beklenen konuların başında Taşeron işçilere kadro verilecek mi sorusu büyük merak uyandırdı. 740 bin Taşeron işçiyi yakından ilgilendiren müjdeli haber Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu yaptığı açıklamada Kamuda çalışan Taşeron işçilere kadro verildiğini açıkladı. Gelen müjdeli haber sonrasında Taşeron işçiler'in kadro durumuna ilişkin detayları sizin için derledik. İşte Detaylar...



BAŞBAKAN NE DEDİ?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, asıl işlerde çalışan taşeron işçilerle ilgili çalışmaların tamamlandığını ve bu kişilerin kamuya alınacağını belirterek, ister asıl iş olsun, ister yardımcı iş olsun, tüm taşeron işçilerinin kamuda aynı yerde sözleşmeli eleman olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.





KADRO SORUNU MART SONUNA KADAR

TBMM'DE Mart ayı sonuna kadar TBMM gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeyle kadro sorunu çözülecek. Bunun müjdesini dünkü konuşmasında Başbakan Davutoğlu da açıkladı. Davutoğlu'nun açıklamasındaki en önemli nokta ise, yardımcı statüde çalışan işçileri ilgilendiriyor. Gazetevatan'a konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Oğuz Aslım ve Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Star Gazetesi Yazarı Dr. Resul Kurt merak edilenleri yanıtladı.

İLK 200 BİN KİŞİ KADROYA ALINACAK

İlk olarak 200 bin taşeron işçi kadroya alınacak. Bu işçiler aciliyet sayıldığı için sağlık sektöründe çalışanlar olacak. Ancak her sağlık sektöründe çalışan da bu listeye girmiyor. Burada kıstas asıl işçi mi yoksa yardımcı işçi statüsünde mi çalıştığı...





YARDIMCI İŞÇİ STATÜSÜ NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

Yemek işçileri , temizlik görevlileri ve güvenlikler yardımcı işçi statüsünde . 200 binlik listeye bu meslek gruplarından giriş olmayacak. Toplamda alınacak 750 binlik listede ise yardımcı statüde çalışanlar da olacak. Tabi burada da belirli şartlar aranıyor;

TAŞERON KADROSUN İÇİN ARANAN KRİTERLER

Asıl statüde olanlara öncelik verilecek. Kalan kadro için de Kasım 2015 (seçim öncesi) çalışıyor olması koşulu getirilecek.

Ayrıca 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinde bu işlerde çalışmakta olan ve halen çalışmaya devam edip İki yıl kıdemi olan kişilerin kadroya geçirilmesi söz konusu olabilir.

TAŞERON ÇALIŞAN KAÇ KİŞİ VAR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Oğuz Aslım'ın açıkladığı veriye göre 1 milyon taşeron işçi var. Bu nedenle Aslım, 750 binlik bir kadronun yetersiz olacağını söylüyor. Ayrıca Belediyelerde çalışan taşeron sayısının da endişe verici boyutlara ulaştığını dile getiriyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Star Gazetesi Yazarı Dr. Resul Kurt'a göre ise yaklaşık 700 bini aşkın taşeron işçisi çalışmakta olup, bunun da yaklaşık 170-200 bini asıl işlerde çalışmakta. Öte yandan TBMM’de buna ilişkin yasa çalışmalarının birkaç ay içinde tamamlanması halinde taşeron işçiler özel sözleşmeli olarak aldıkları ücretle beraber aynı işyerinde çalışmaya devam edecekler.