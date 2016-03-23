Taşeron işçilere yeni statü

Maliye Bakanı, yeni statü ile kadroya alınacak işçilerin, emekli olana kadar haklarından faydalanacaklarını söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında, “Bu kişiler özel sözleşmeli personel olacak. 3 yıl da bir sözleşme yenilecek. 3 yıllık arayla bu statüler yenilenecek. Kadroya alındıktan sonra üç yıl sonra sözleşmeler yenilecek. Kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, işçi statüsü var. Yani bu yeni bir statü. Bu kişileri memur kadrosundan almıyoruz. Bu kişileri özel sözleşmeli personel olarak kadroya alacağız. Ama kamuda çalışan, kamu bünyesinde çalışan, yeni statüde çalışacaklar” dedi.Ağbal, belediye şirketlerinde çalışanların bu kapsama alınmadığını da belirtti.