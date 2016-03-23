Taşeron işçiye yeni statut

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ağbal, “Bu kişiler özel sözleşmeli personel olacak. 3 yıl da bir sözleşme yenilecek. 3 yıllık arayla bu statüler yenilenecek. Kadroya alındıktan sonra üç yıl sonra sözleşmeler yenilecek. Kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, işçi statüsü var. Yani bu yeni bir statü. Bu kişileri memur kadrosundan almıyoruz. Bu kişileri özel sözleşmeli personel olarak kadroya alacağız. Ama kamuda çalışan, kamu bünyesinde çalışan, yeni statüde çalışacaklar” dedi.

Ağbal, belediye şirketlerinde çalışanların bu kapsama alınmadığını da belirtti.

Maliye Bakanı, yeni statü ile kadroya alınacak işçilerin, emekli olana kadar haklarından faydalanacaklarını söyledi. Ağbal, emekliliğe hak kazananların bu durumdan yararlanamayacağı ifade etti.

Ağbal, "Yaptığımız yasal düzenleme hazırlığında 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanları öngörüyoruz. 6 aylık bir çalışma dönemi için 3 aylık geçici bir çalışma süreci olabilir o kişiler yararlanamayacaklar" dedi.

GEÇİCİ İŞÇİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Maliye Bakanı, geçici işçilerin taşeron işçilere göre statü sahibi, hakları belli olan kamu çalışanları olduğunu söyledi ve bu işçilerle ilgili bir çalışmaların olmadığını ifade etti.

KADROYA ALIMLAR NE ZAMAN?

Bakan, yasal düzenlemenin bir iki haftalık süreç içinde tamamlanacağını düşünüyorum. Kamu kurumlarından aldığımız taleplere bağlı olarak bir süreç işleyecek.

Bakan, taşeron olarak çalışanların kadroya alınmasının kamuya bir maliyet getirmeyeceğini de ifade etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün açıklamadığı kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili konuştu. Ağbal, taşeron işçilerin yeni bir statü ile kadroya alınacaklarını söyledi ve bunun "özel sözleşmeli personel" statüsü olacağını belirtti.