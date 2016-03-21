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THY'den Ukrayna'da yeni hamle

Türk Hava Yollar, Ukrayna'nın Ivano Frankivsk kentine direkt uçuşları başlatmaya hazırlanıyor.

THY'den Ukrayna'da yeni hamle
Türk Hava Yolları’nın (THY), Ukrayna'nın Ivano Frankivsk kentine direkt uçuşlar 30 Mart'ta başlıyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’da Kiev, Odessa, Lviv, Dnipropetrovsk, Herson ve Zaporijya’nın ardından uçulacak 7. nokta olan Ivano Frankivsk’e seferler, 30 Mart’tan itibaren haftanın 7 günü karşılıklı icra edilecek.

Yolcular, İstanbul’dan Ukrayna’nın en önemli turist merkezlerinden biri olan Ivano Frankivsk’e, Ivano Frankivsk’ten İstanbul’a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 99 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edebilecek.
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