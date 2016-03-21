THY'den Ukrayna'da yeni hamle

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’da Kiev, Odessa, Lviv, Dnipropetrovsk, Herson ve Zaporijya’nın ardından uçulacak 7. nokta olan Ivano Frankivsk’e seferler, 30 Mart’tan itibaren haftanın 7 günü karşılıklı icra edilecek.

Yolcular, İstanbul’dan Ukrayna’nın en önemli turist merkezlerinden biri olan Ivano Frankivsk’e, Ivano Frankivsk’ten İstanbul’a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 99 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edebilecek.

Türk Hava Yolları’nın (THY), Ukrayna'nın Ivano Frankivsk kentine direkt uçuşlar 30 Mart'ta başlıyor.