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Trafik sigortasında flaş gelişme

Torba tasarının zorunlu trafik sigortası` ile ilgili maddeleri kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Şimşek "Maksadımız; vatandaşın lehine, prim artışını bir an önce durdurmak ve prim artışındaki yükselişi geriye çekmek" dedi

Trafik sigortasında flaş gelişme
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Torba tasarıda" yer  alan "zorunlu trafik sigortası" maddeleriyle yapılmak istenenin, vatandaşın  lehine olarak, prim artışını bir an önce durdurmak ve prim artışındaki yükselişi  geriye çekmek olduğunu belirterek, "Sigorta şirketleri zarar ettiği için prim  artırıyorlar, prim arttığı için, belki yarın öbür gün sigortasızlık sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Primler çok ciddi yükseldiği zaman kayıtdışılık sorunu  ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi. 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba kanun" tasarısı  olarak bilinen "Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülüyor.
 
Tasarının, "zorunlu trafik sigortası" ile ilgili maddeleri kabul  edildi.
 
Bu düzenmeler hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı Şimşek, son  yıllarda sigorta primlerinde ciddi artış olduğunu vurgulayarak, "Bu,  vatandaşımızın aleyhine gelişen bir durum, bu sorunun vatandaşın lehine çözülmesi  lazım. Bunu çözmek için de sorunun kökenine inmemiz lazım." diye konuştu.
 
Tasarıda yapılmak istenenin, vatandaşın lehine sorunu çözmek olduğunu  ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:
 
"Primlerde ciddi artış var. Sistem, Yargıtay'ın yorumuna kadar, 2011'e  kadar çalışmış, 2011'den sonra muallak yükümlülükler yaklaşık 1,8 milyar liradan  bugün 7,5 milyar lira seviyesine çıktı. Bunun da arka planında önceden  öngörülemeyen, sigortalanmayan rizikoların mahkeme kararıyla sigorta şirketlerine  empoze edilmesi var.
 
'ŞEFFAF BİR TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMİ GETİRİYORUZ'
 
Biz, burada son derece şeffaf, standart bir tazminat hesaplama yöntemi  getiriyoruz. Bu yöntemin getirilmesi tazminatların aşağı ineceği anlamına gelmez.  Bizim öngörülebilirliği sağlamamız lazım. Biz hiç bir şekilde 'sistemin bütün  sorunlarını çözüyoruz' iddiasıyla buraya gelmedik. Bu maddelerin amacı; şu anda  belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan ciddi bir prim artışı var, bunu sınırlayarak,  hatta düşürerek öngörülebilirliği sağlamak."
 
Konunun bütün taraflarıyla toplantılar yaptıklarının altını çizen  Şimşek, "Bu sürdürülebilir bir model değil. Sigorta şirketleri zarar ettiği için  prim artırıyorlar, prim arttığı için, belki yarın öbür gün sigortasızlık sorunu  ile karşı karşıya kalabiliriz. Primler çok ciddi yükseldiği zaman kayıtdışılık  sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Kimse bu boyuta bakmıyor, benim esas kaygım  burası. Burada yapılan, sigorta şirketlerinin menfaatiyle ilgili bir konu değil.  Bizim maksadımız; vatandaşın lehine olarak, prim artışını bir an önce durdurmak  ve prim artışındaki yükselişi geriye çekmek." değerlendirmesini yaptı.
 
Şimşek, tasarının, "Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenen merkezi  karşı taraf hizmetlerinin yasal altyapısını sağlamlaştıran" maddesiyle ilgili de  açıklama yaptı.
 
Başbakan Yardımcısı Şimşek, İstanbul'u uluslararası finans merkezi  haline getirmek istediklerini, bu amaçla sermaye piyasalarının daha da  geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
 
Bu çerçevede borsa İstanbul bünyesinde referans faizin belirleneceği  bir yeni para piyasası oluşturma çabası içinde olduklarını vurgulayan Şimşek, "Bu  çerçevede Takasbank'ı merkezi karşı taraf olarak belirliyoruz, onun çalışmasına  ilişkin hususları belirliyoruz." dedi.
 
Tasarının görüşmeleri devam ediyor.
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