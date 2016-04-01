Trafik sigortasında flaş gelişme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba kanun" tasarısı olarak bilinen "Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülüyor.

Tasarının, "zorunlu trafik sigortası" ile ilgili maddeleri kabul edildi.

Bu düzenmeler hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı Şimşek, son yıllarda sigorta primlerinde ciddi artış olduğunu vurgulayarak, "Bu, vatandaşımızın aleyhine gelişen bir durum, bu sorunun vatandaşın lehine çözülmesi lazım. Bunu çözmek için de sorunun kökenine inmemiz lazım." diye konuştu.

Tasarıda yapılmak istenenin, vatandaşın lehine sorunu çözmek olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Primlerde ciddi artış var. Sistem, Yargıtay'ın yorumuna kadar, 2011'e kadar çalışmış, 2011'den sonra muallak yükümlülükler yaklaşık 1,8 milyar liradan bugün 7,5 milyar lira seviyesine çıktı. Bunun da arka planında önceden öngörülemeyen, sigortalanmayan rizikoların mahkeme kararıyla sigorta şirketlerine empoze edilmesi var.

'ŞEFFAF BİR TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMİ GETİRİYORUZ'

Biz, burada son derece şeffaf, standart bir tazminat hesaplama yöntemi getiriyoruz. Bu yöntemin getirilmesi tazminatların aşağı ineceği anlamına gelmez. Bizim öngörülebilirliği sağlamamız lazım. Biz hiç bir şekilde 'sistemin bütün sorunlarını çözüyoruz' iddiasıyla buraya gelmedik. Bu maddelerin amacı; şu anda belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan ciddi bir prim artışı var, bunu sınırlayarak, hatta düşürerek öngörülebilirliği sağlamak."

Konunun bütün taraflarıyla toplantılar yaptıklarının altını çizen Şimşek, "Bu sürdürülebilir bir model değil. Sigorta şirketleri zarar ettiği için prim artırıyorlar, prim arttığı için, belki yarın öbür gün sigortasızlık sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Primler çok ciddi yükseldiği zaman kayıtdışılık sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Kimse bu boyuta bakmıyor, benim esas kaygım burası. Burada yapılan, sigorta şirketlerinin menfaatiyle ilgili bir konu değil. Bizim maksadımız; vatandaşın lehine olarak, prim artışını bir an önce durdurmak ve prim artışındaki yükselişi geriye çekmek." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, tasarının, "Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenen merkezi karşı taraf hizmetlerinin yasal altyapısını sağlamlaştıran" maddesiyle ilgili de açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, İstanbul'u uluslararası finans merkezi haline getirmek istediklerini, bu amaçla sermaye piyasalarının daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu çerçevede borsa İstanbul bünyesinde referans faizin belirleneceği bir yeni para piyasası oluşturma çabası içinde olduklarını vurgulayan Şimşek, "Bu çerçevede Takasbank'ı merkezi karşı taraf olarak belirliyoruz, onun çalışmasına ilişkin hususları belirliyoruz." dedi.

Tasarının görüşmeleri devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Torba tasarıda" yer alan "zorunlu trafik sigortası" maddeleriyle yapılmak istenenin, vatandaşın lehine olarak, prim artışını bir an önce durdurmak ve prim artışındaki yükselişi geriye çekmek olduğunu belirterek, "Sigorta şirketleri zarar ettiği için prim artırıyorlar, prim arttığı için, belki yarın öbür gün sigortasızlık sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Primler çok ciddi yükseldiği zaman kayıtdışılık sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.