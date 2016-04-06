Turizmcilerden memura büyük müjde

YAKLAŞIK 3.5 MİLYON MEMUR

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı kadro ve pozisyonları dışında Türkiye'de 3 milyon 339 bin kişi kamuda çalışıyor. Bunlardan 2 milyon 489 bin 668'i memur, 15 bin 915'i hakim ve savcı, 126 bin 168'i öğretim elemanı, 107 bin 110'u sözleşmeli personel, 278 bin 88'i işçi, 23 bin 220'si geçici personel, 237 bin 40'ı asker ve 61 bin 877'si özel hükümlere tabi (kamu bankaları) personelden oluşuyor.

Medya365'in haberine göre, yurtdışından gelen turist sayısındaki azalmanın ardından kaybı telafi etmenin yollarını arayan turizmciler, gözünü kamuya dikti. Sayıları yaklaşık 3.5 milyonu bulan kamu personeline yüzde 30 indirim yapılması hedefleniyor. Bu indirimin erken rezervasyon kampanyalarına ilaveten yapılması planlanıyor. Ek maliyetleri devletle paylaşmak için rapor hazırlayan turizmciler, projeyi yarın Turizm Bakanı Mahir Ünal'a sunacak. Öneriye sıcak yaklaşan Turizm Bakanlığı, konuyu dün Bakanlar Kurulu'na da taşıdı. Proje kabul edilirse tüm kamu çalışanları ve ailelerine oteller ile tur paketlerinde yüzde 35 erken rezervasyon indirimine ilaveten yüzde 30 da kamu indirimi sağlanacak. Önerinin iç pazarda ciddi bir hareketlilik sağlayacağı ve zor durumda olan sektörü rahatlatacağı öngörülüyor.