Türk gemisi, Putin’in Kırım köprüsüne çarptı

İnşa edilmekte olan köprünün ayaklarına çarpan geminin tedbiri önlem olarak Taganrog limanına çekildiği de kaydedildi.

PUTİN: HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Rusya’yı Kırım’a bağlayacak kara ve demiryolu köprü inşaatını kazadan hemen önce teftiş eden Rusya Devlet Başkanı Putin, “Bu köprü bizim için hayati önem taşıyor. Köprü inşaatı aksatılması durumunda sorumlular kelleriyle hesap verecek” sert uyarısında bulunmuştu.

Turkuaz Shipping denizcilik şirketine ait “Lira” kuru yük gemisi Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’dan ele geçirdiği Kırım Yarımadasına Azak denizi üzerinde inşa etmekte olduğu köprünün direklerine çarptı. Olay 19 Mart’ta yaşandı, fakat olay henüz bugün açıklandı.Haberi duyuran Rusya’daki İTAR-TASS ajansı daha 19 Martta meydana gelen kazaya herhangi siyasi içerik katmama çabası göstererek, “Türkiye’deki Turkuaz Shipping şirketine ait “Lira” kuru yük gemisi Karadeniz ile Azak Denizini birbirine bağlayan Kerç boğazı geçişi sırasında belirlenen rotadan saparak Rusya ana kara kesimiyle Kırım Yarımadası arasında inşa edilmekte olan köprünün ayaklarına çarptı. Gece saatlerinde meydana gelen kaza sırasında inşa edilmekte olan köprünün bir çakma direği tamamen tahrip olmuş, diğer iki direğin de büyük zarara gördüğü rapor ediliyor. Köprüyü inşa etmekte görevlendirilen “Krimskiy Most” inşaat gurubu zarar faturasını hazırlıyor” dendi.