Türkiye'nin 4. büyük köprüsünde geri sayım!

Temeli, 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ve dönemin Maliye Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından atılan köprü, 14 ayak üzerine inşa ediliyor.

Duble yoldan oluşan ve üzerinde yaya geçişi de olan köprünün ayakları 42 metre derinliğe kazılan fore kazıklar üzerinde yükseliyor. Üç yıldır süren çalışmaların ardından 8 ayağı tamamlanan köprüde sona gelindi.

Hasankeyf-2 ismi verilen ve bin 80 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğindeki köprü, 105 metre yüksekliğinde. Köprünün her bir kolonu, bin 800 ton demir ve 10 bin metreküp beton kullanılarak yapılıyor. Şu an 70 işçinin çalıştığı köprünün 2016 sonuna kadar bitirilerek hizmete sunulması planlanıyor.

Bölgeye katkısı

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman-Mardin-Habur sınır kapısını birbirine bağlayacak Hasankeyf Köprüsü'nün de İstanbul Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi çelik halatlarla havada duracağını ve tamamlanmasıyla Türkiye'nin dördüncü büyük asma köprüsü olacağını belirtti.

Ilısu Barajı'nın da tamamlanması ile köprünün öneminin daha da artacağına işaret eden Baygüven, Hasankeyf Köprüsü'nün aynı zamanda bölge turizmine de önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin 4. büyük asma köprüsünde sona yaklaşılıyor. Hasankeyf'te yapımı süren Türkiye'nin 4. büyük asma köprüsünün bu yıl hizmete girmesi planlanıyor.