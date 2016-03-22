Türkiye, Rusya'yı saf dışı bırakacak

Alternatif doğalgaz tedarik yolları arayışı içinde olan Türkiye'nin Gazprom'a olan bağımlılıktan kurtulabileceğini vurgulandı.

Kommersant gazetesinde çıkan habere göre, 2016 başından bu yana Türkiye'ye satışlar yüzde 7,5 düşerek 2,6 milyar metreküpe geriledi ve son 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyan şirketlerden olan Bulgartransgaz'ın verilerine dayandırılan haberde, düşüş oranının 1 Şubat-19 Mart tarihleri arasında yüzde 19'a yükseldiği ifade edildi.

'SICAK HAVA KOŞULLARI VE FİYAT ANLAŞMAZLIĞI ETKİLİ OLDU'

Kommersant'a Gazprom Export yetkilileri, düşüşteki ana nedenin Türkiye'deki sıcak hava koşulları olduğunu kaydetti.

Yetkililer, Gazprom'un devlete ait Botaş şirketiyle ve 6 özel şirketle yaşadığı fiyat sorununun da düşüşte etkili olduğunu belirtti.









Özel sektör tedarikçileri Bosphorus Gaz, Enerco Enerji, Batı Hattı, Kibar Enerji, Avrasya Gaz ve Shell Enerji Rusya ile 2013'te yapılan anlaşma doğrultusunda yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Gazprom daha önce doğalgaz alan bu şirketlere yaptığı yüzde 10,25'lik indirimi bu yıl için uygulamayacağını duyurmuştu. Batı hattı üzerinden Türkiye'ye doğalgaz getiren özel şirketler, iptal edilen yüzde 10,25'lik indirimin faturalardan çıkarılması üzerine yüksek bedel ödemeyi reddetmişti.Özel sektör tedarikçileri Bosphorus Gaz, Enerco Enerji, Batı Hattı, Kibar Enerji, Avrasya Gaz ve Shell Enerji Rusya ile 2013'te yapılan anlaşma doğrultusunda yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Gazprom daha önce doğalgaz alan bu şirketlere yaptığı yüzde 10,25'lik indirimi bu yıl için uygulamayacağını duyurmuştu.

'SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ İÇİN KONSORSİYUM KURMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR'

Bu arada Gazprom'dan daha az doğalgaz almaya başlayan Türk şirketlerinin, açığı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile doldurabilmek için konsorsiyum oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

Ankara yönetiminin ise, Bulgaristan ve Ukrayna üzerinden Orta Avrupa'dan doğalgaz ithalatı yapılmasını sağlayabilecek ara tedarikçi bulması için Botaş'a talimat verdiği kaydedildi.

Türk doğalgaz şirketlerinin bu planları hayata geçirmesi halinde Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Gazprom'a bağımlılığın ortadan kalkabileceği vurgulandı.