Uluslararası nakliyecilerin sigorta isyanı!

Aynı araç için 4 bin lira ile 20 bin lira teklif veren sigorta şirketleri bulunduğuna dikkati çeken Şener, Türk taşımacıların Avrupalı rakiplerinin 5 katı sigorta maliyetine katlandığını savundu.

Şener, "Artık yeter, sektörün gücü kalmadı. Devlet bu duruma müdahale etsin" ifadelerini kullandı.

Türk uluslararası taşımacılık sektörünün, Avrupa'nın en genç filosuna sahip olduğunu aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Sektörümüz Uluslararası Zorunlu Trafik Sigortası (Yeşil Kart) için ortalama yıllık bin avro öderken, Türkiye’deki zorunlu sigorta için ortalama yıllık 6 bin lira, yaklaşık 2 bin avro ücret ödüyor. Türkiye'deki araçların yaklaşık 3 bin avro ücret ödediği ulusal ve uluslararası zorunlu trafik sigortası için Bulgaristan araçları 650 avro, Macaristan araçları 700 avro, Slovakya araçları ise 435 avro ödemektedir. Filomuz Avrupa’nın en genç filosu, neredeyse tamamı araç takipleri ile izleniyor.

Avrupa yollarında sürüş ve dinlenme kurallarına harfiyen uyan, tamamı eğitimli ve psikoteknik testlerden geçen özel 'SRC3 Belgeli' sürücüler tarafından kullanılan filomuzun, yurt içinde 365 gün trafikte olan hafriyat kamyonları ve dahili taşımacılarla aynı havuzda değerlendirilmesi haksızlıktır. Yaptığımız bir çalışmada rastgele seçilen bir grup uluslararası taşıma filosunda hasar pirim oranı yüzde 34 çıkmıştır. Sektörümüze bu gözle bakılırsa haksızlıklar da son bulacaktır."

"Araçların 365 gün yurt içinde kalıyor gibi sigorta yapması haksızlık"

Şener, sektör araçlarının yurt dışında kaldığı sürelerin dikkate alınarak poliçeye eklenmesi gerektiğini dile getirerek, "Uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren 66 bin aracın yaklaşık 6 bini yılda 200 günün üzerinde yurt dışında kalırken, toplam aracın yüzde 52’si 100 gün ve üzerinde bir süre yurt dışında kalıyor. Bu araçların 365 gün yurt içinde kalıyor gibi sigorta yapılması hem de Avrupa’da örneği olmayan fiyatlar uygulanması, bizim için artık dayanılmaz bir hal almıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bu araçların Türkiye’de bulunmadıkları için hiçbir risk oluşturmadığını ancak Türkiye’de ve trafikte risk oluşturuyormuş gibi trafik sigorta primi ödediklerini ifade eden Şener, zamanının çoğunu yurt dışında geçiren araçların Türkiye’de bulunmadığı günler için sigorta yaptırmalarını da haksızlık olarak niteledi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Türk taşımacıların Avrupalı rakiplerinin 5 katı sigorta maliyetine katlandığını belirterek, "Artık yeter, sektörün gücü kalmadı. Devlet bu duruma müdahale etsin." çağrısında bulundu.Şener, yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigortalarında fiyatın serbest bırakılmasının ardından araç başına zorunlu trafik sigortası maliyetlerinde yüksek artışlar görüldüğünü vurguladı.