Vatandaşa domuz eti yediren firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri ve firaları ifşa etti. Et ve et ürünleri, bitkisel yağ, bal, çikolata ve enerji içeçeği, süt ve süt ürünleri ve takviye edici gıdaların da bulunduğu 282 parti ürünün bulunduğu 173 firma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte vatandaşın sağlığı ile oynayan ve domuz eti yediren firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vatandaşın sağlığı ile oynayan firmlarıın listesini açıkladı. Aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün bulunuyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi internet sitesinde, bu işletmelerin isimleri ve ürünleri parti numaralarıyla ilan edildi.

Listede tek tırnaklı ve domuz eti tespit edilen lokantalar da yer aldı.