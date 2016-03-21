Vergi cehennemi Rusya cennet ise...

Deloitte’un 28 ülkeden 803 vergi yöneticisiyle yaptığı 2015 Vergi Anketi’ne göre ‘en çekici’ ülke % 90 ile Hollanda çıkarken Türkiye’den katılanların yüzde 57’si vergide belirsizlikler olduğunu düşünüyor

Vergi ve danışmanlık şirketi Deloitte’un 2015 Avrupa Vergi Anketi’ne göre, vergisel açıdan “en çekici” ülke Hollanda olurken, Fransa ve Rusya “en belirsiz” ülkeler sıralamasında zirveyi paylaştı. Deloitte’un 2015 Avrupa Vergi Anketi’nin sonuçları açıklandı. Buna göre, vergisel açıdan “en çekici” ülke yüzde 90 ile Hollanda oldu. Bu ülkenin hemen arkasından yüzde 81.8 ile İsviçre, yüzde 80.3 ile Lüksemburg, yüzde 71.7 ile de Norveç geldi. Vergisel açıdan “en belirsiz” ülkeler yüzde 100 ile Fransa ve Rusya, yüzde 93.3 ile İtalya, yüzde 88.9 ile de Hırvatistan şeklinde sıralandı. Deloitte Türkiye Vergi Bölümü Ortaklarından Erdal Dinçtürk, söz konusu anketin 28 ülkeden 803 vergi yöneticisinin katılımıyla gerçekleştiğini, ankete Türkiye’den de 40’a yakın kişinin katkı sağladığını söyledi. 2015 Avrupa Vergi Anketi’ne göre, “merkezlerinin bulunduğu ülkenin vergi açısından belirsiz olduğunu” düşünen Avrupalı katılımcıların oranı 2015 yılında yüzde 53,7’ye geriledi. Bu oran 2013’teki ankette yüzde 60 çıkmıştı. Türkiye’de ise vergi açısından belirsizlik olduğunu düşünen Türk katılımcıların oranı son ankette yüzde 57 düzeyinde gerçekleşti.

VERGİDE EN ZORLU 3 ÜLKE

Yüzde 16 ile Almanya, yüzde 13 ile İtalya, yüzde 11 ile de Fransa ankette vergi açısından “en zorlu” ülkeler olarak yer aldı.