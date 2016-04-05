Vergi kayıp kaçak cezaları yolda

Maliye Bakanlığı risk analizlerini dikkate alarak vergi kayıp ve kaçağının azaltılması için dört koldan harekete geçti. Evlerini sezonluk olarak kiraya verenler de takibe alındı. Yazlığını, amca, teyze, dayıya tahsis etmiş gösterip beyan vermeyenler de yüklü cezayla karşı karşıya kalacak. Özel bir yazılım sistemi ile son beş yıl içinde ev alıp satanların beyanları mercek altına alındı. Banka ve tapu kayıtlarından alınan bilgilerle gayrimenkulün gerçek değeri ile beyan edilen arasındaki fark ortaya çıkarılıyor.

İNŞAATA SIKI TAKİP

Gelir İdaresi, konutun alım-satımı arasındaki farktan enflasyon farkını düşerek kalan tutarın vergisini istiyor. Beş yılın sonunda satılan konutlardan ise değer artış kazancına ilişkin vergi istenmiyor. İnşaat sektöründe kaçağın önüne geçebilmek için gayrimenkulün temelinin atılmasından satış aşamasına kadar maliyet süreçleri tek tek çıkarılıyor. Böylece ev alıp da beş yıl içinde devredenler ya da müteahhidin ilk satışında belirlenen değerinin altına düşmesi halinde yazılım sistemi aradaki farkı anında ortaya koyacak.

1 MİLYARLIK KAYIP

Gelir İdaresi, sadece konut satışında 1 milyar lirayı bulan kayıp vergilerin de peşine düştü. Maliye, ev alıp sattığı halde devlete vergisini ödemeyenlerin kapısını çalmaya başladı. Yeni değerleme sistemi ile gayrimenkul alım satımında belediyelerin emlak vergi değerine standart getirilirken, emlak satışı piyasa değeri üzerinden yapılacak. Yeni dönemde imar değişikliğinde emsal artışı olan parsellerin değerini ödemeyenlere imar izni verilmeyecek.

SPEKÜLA SYONA İZİN YOK

Gayrimenkul sektöründe istisna ve muafiyetlerin usulsüz kullanımının da önüne geçilecek. Bakanlık, yatırım yerine arsa alarak spekülatif amaçla kullanan şirketlere de önlem almaya hazırlanıyor.

45 MİLYAR TL BEYAN EDİLDİ

1.4 milyon: Hazır beyan sistemini kullanan kişi sayısı

45.3 milyar TL: Beyan edilen gelir

33.1 milyar TL: Kriya geliri beyanı

12.2 milyar TL: Ücret, menkul sermaye iradı beyanı