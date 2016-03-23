Vizeler kalkıyor yerine bunlar geliyor

Vize serbestisi yol haritasında, "belge güvenliği", "göç ve sınır yönetimi", "kamu düzeni ve güvenliği" ve "temel haklar" alanlarında AB tarafının Türkiye'den beklentileri sıralanıyor.

Yol haritasında kayıtlı toplam 72 kriter, kişisel verilerin korunması, Europol ile operasyonel iş birliği, sınır yönetimiyle ilgili mevzuat, ikili geri kabul yükümlülüklerinin uygulanması, tüm AB üyesi ülkelerine ortak vize politikası uygulanması ve geri kabul başlıkları altında yer alıyor.

Türkiye, vize serbestisi için 72 şarttan 37'sini yerine getirirken, geri kalan 35 kriterin karşılanması için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda 4 Mayıs'a kadar gerekli yasal düzenlemenin Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

Hükümet, 35 kriterle ilgili hukuki adımın atılmasını sağlayacak yasaları da Meclis'e göndermek üzere çalışmalarını tamamladı.

PASAPORTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKECEK

Yol haritasında, biyometrik pasaportların çiplerinde parmak izlerinin saklanmasıyla ilgili bir kriter de yer alıyor.

Mevcut biyometrik pasaportlarda, parmak izleri çiplerde saklanamıyor. Bu nedenle AB standartlarına uygun, parmak izinin çipinde saklanabileceği yeni nesil endüstriyel pasaportlara geçilmesi gerekiyor.

AB standartlarına uygun yeni pasaportlar için altyapı çalışmalarına başlandı. Yeni pasaportların bu yıl verilmesi öngörülüyor.

AVRUPA İÇİN YENİLEMEK GEREKECEK

Yeni pasaportlar kullanılmaya başlandığında, eskilerinin geçersiz sayılması söz konusu olmayacak. Pasaport değişimi isteğe bağlı yapılacak. Ancak vize muafiyetinden yararlanabilmek için vatandaşların, parmak izinin pasaport çipinde saklanabileceği, yeni nesil çipli, endüstriyel pasaportu bulunması zorunlu olacak.

Türkiye'nin vize serbestisi için yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin, 4 Mayıs'ta AB Komisyonu tarafından vize raporu sunulacak.

AB Komisyonu ve AB Konseyi, Geri Kabul Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili sürecin nasıl işlediğine de sahada bakacak. 1 Temmuz'da sürecin sorunsuz işlediğinin tespit edilmesi durumunda, Türk vatandaşları için Schengen alanına vize serbestisi başlayacak.

HANGİ ÜLKELERE GİDİLEBİLECEK?

Vize muafiyetiyle, biyometrik pasaport sahibi tüm vatandaşlar, Schengen bölgesindeki Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a 3 aylık vizesiz giriş yapabilecek.

Vize diyalog sürecinin öngörülen sürede vize muafiyetiyle sonuçlanmaması halinde ise Türkiye'nin anlaşmayı tek taraflı feshetme hakkı bulunuyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleşen anlaşmaya göre, hazirandan itibaren Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa seyahati için mutabakata varılan kriterlerin yerine getirilmesi amacıyla hazırlıklar devam ediyor.Brüksel'de 18 Mart'ta yapılan Türkiye ve Avrupa Birliği Zirvesi'nde varılan mutabakatta, Haziran 2016 sonuna kadar Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya vizesiz seyahat imkanı için 72 şartın yerine getirilmesi isteniyor.