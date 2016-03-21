Yeni ehliyet başvurusu yapacaklar dikkat!

Türkiye'deki yaklaşık 25 milyon ehliyetin 5 yıl içinde değiştirileceğini ifade eden Tekin, uluslararası ehliyet statüsünde olacak yeni ehliyetlerin 88 ülkede kullanılabileceğini bildirdi.

NELER YAPILACAK?

Tekin, "Ehliyetini değiştirecek kişinin öncelikle 5 yıllık süresinin olduğunu bilmesi gerekiyor. Sürücü, ehliyetini değiştirecekse aile hekimine gidip sağlık raporu alacak, iki adet biyometrik fotoğraf çektirecek, Halk Bankası ya da Vakıflar Bankası'na 15 liralık kart bedeli ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü destekleme ücretini yatıracak" dedi.

Yönetmeliğin, ilk defa sürücü kurslarına müracaat edecekler için de çok önemli değişiklikler getirdiğini, sürücü kurslarında okutulmak üzere 4 saatlik "Trafik adabı" dersi konulduğunu dile getiren Tekin, dersin amacının trafik kurallarına uyulmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

İSKEF Başkanı Tekin, şöyle konuştu:

"Uymamız gerektiğini bildiğimiz kurallara uymuyoruz. Örneğin; kırmızı ışıkta durmamız, emniyet şeridini işgal etmememiz gerektiğini biliyoruz ama buna bile bile uymuyoruz. İnsanın iç denetim mekanizmasının geliştirilmesi için ona dokunabilecek eğitimler veriyoruz. Bu kapsamda sürücü adaylarına, 50 soruluk testin içinde trafik adabıyla ilgili sorular da geldi. Trafik adabı bizim kültürümüzle Avrupa standartlarının ve hukuki kuralların harmanlandığı bir sistem."

DİREKSİYON SINAVLARI 35 DAKİKAYA ÇIKARILDI

Teorik derslerde başarılı olanlar için daha önce 30 dakika olan direksiyon sınavının 35 dakikaya çıkarıldığını, sınava girecek kursiyere ilk 5 dakikada 14 teorik soru sorulacağını ve adayın 4 yanlış hakkının bulunduğunu ifade eden Tekin, adayın sınavının 5. yanlışta başlamadan sona ereceğini aktardı.

Tekin, "Kursiyer bu 5 dakikada öncelikle aracın kaputunu açacak, akünün nerede olduğunu, radyatöre suyun nereden konulduğunu, silecek suyunun nasıl tamamlandığını, stepne ve ilk yardım çantasının nerede olduğu gibi bilgileri sınav yapıcıya gösterecek. Aracın içerisinde de sinyaller nereden veriliyor, araç kaç vites, klima nasıl çalıştırılır, göstergeler ne işe yarar, ısı hararet göstergesi nedir, yükseldiğinde ne yapılması gerekir gibi teorik sorular soruluyor. Bunda başarılı olduktan sonra direksiyon sınavı başlıyor. Bu çok önemli ve buradaki amaç adayın heyecanını yenmek, araçla ilgili donanım bilgisine sahip olmasını istemektir. Sınav başladıktan sonra da 30 dakikalık kısımda da çok katı kurallar var. Burada puan usulü yok ya kursiyer başarılıdır ya da başarısızdır" diye konuştu.

AKAN TRAFİKTE EN AZ 14 SAAT EĞİTİM

Tekin, bu değerlendirmenin yapıldığı sarı, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renkli ek 4 formunun olduğunu belirterek, sınavda mavi renklerin 5 dakikalık kısımdaki teorik sorular, sarı rengin kursiyere iki istop hakkı tanınması, kırmızı rengin ise ilk yanlışta kursiyerin bırakıldığını gösteren formlar olduğunu aktardı.

Tekin, şöyle konuştu:

"Bunun içinde sinyalini vermek, aracın bir buçuk boy büyüklüğü alana bir hamlede girip, diğer hamlede düzeltecek şekilde park etmek, yokuşta kalkarken aracını en fazla bir kez istop ettirerek daha sonra hareket ettirmesi, 25 metre geri geri gelmesi gibi şartlar aranıyor. Bu şartların hepsini yerine getiren aday başarılı sayılıyor ve ehliyetini alıyor. Orada da işlem bitmiyor. Ehliyetini aldıktan sonra 2 yıl süreyle kursiyerin 75 ceza puanını aşmaması gerekiyor. Bu puanı aşarsa önce psiko-teknik muayene yaptırarak sürücü kursuna müracaat ederek, süreci tekrar baştan görüyor. Sürücü kursu kursiyere en az 14 saat akan trafikte, iki saat de simülatörde ya da pistte defansif eğitim verecek. Sürücü kurslarına müracaat edenlerin bunu bilmesi lazım. Bu onların hakkı. Adayların gittikleri sürücü kursunda toplam 16 saat direksiyon eğitimlerini mutlaka istemeleri gerekiyor. Bunun karşılığında olan ücretleri de her ilde oluşturulan komite belirliyor. İstanbul'da bir saat ücreti 70 lira, çok büyük bir rakam değil."

Tekin, bu eğitimleri vermeyen, ücretle ilgili esneklik yapan kurumların tespiti halinde kurumlara kapama, dönem açtırmama cezası verildiğini kaydetti.

Sürücü adayının direksiyon sınavında başarılı olduktan sonra ehliyetini aldığını ve iki yıl stajyer sürücü döneminin başladığını belirten Tekin, sürücünün bu süre içerisinde 75 ceza puanını aşmaması gerektiğini kaydetti.

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 5 yılda yaklaşık 25 milyon ehliyet değiştirilecek. Yeni ehliyetlerin dağıtımı 1 Ocak'tan bu yana devam ederken, ilk kez ehliyet başvurusu yapacak olanları için ise önemli değişiklikler söz konusu.İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetmeliğin köklü değişiklikler getirdiğini söyledi.