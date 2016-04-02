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Yeni sigara yasakları belli oldu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni sigara düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, açık alanda bulunan bir restoran veya çay bahçesinin sadece yüzde 25’lik diliminde sigara içilebileceğini söyledi

Yeni sigara yasakları belli oldu
Yeni düzenlemeye göre restoran işletmeleri artık açık alanda olsalar bile sigara içilebilen ve içilemeyen bölgeler oluşturacak. Plajların ise yarısında sigara içilebilecek, yarısında içilemeyecek. İşte sigara kısıtlamalarının kapsamı:
*Yeni düzenlemeye göre açık alanda bulunan bir restoran veya çay bahçesinin sadece yüzde 25’lik diliminde sigara içilebilecek. Geri kalan yüzde 75’lik alanda sigara içmek yasak olacak.
 
*Sigara açık vitrinlerde değil, kapalı dolaplarda satılacak.
 
*Plajlarda şezlongların yarısı sigara içilebilir alanda yarısı sigara içilemeyen alanda bulunacak.
 
*AVM'lerin, kalabalık hastanelerin giriş çıkış kapıları önünde de yine belirli mesafeler belirlenecek.
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