Yüz binlerce emekliye müjde

408 bin memur emeklisine toplam 2 milyar TL ilave ikramiye ödenecek. Hükümet emeklilerin merakla beklediği tasarıyı Meclis’e sevk etti. Tasarı, ikramiyesini “30 yıllık hizmet süresi” kısıtlamasıyla alanlara ek ödeme yapılmasını öngörüyor. 7 bin 500 liraya kadar olan ödemeler 3 ay içinde yapılacak.



Hükümet, yüzbinlerce memur emeklisi ve yakınını ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi Meclis’e sevketti. Yasa tasarısı, memurların emekli ikramiyesinde esas alınan hizmet süresi hesabındaki 30 yıllık üst sınır nedeniyle hak kaybı olanlara yeni imkan getiriyor. Tasarıya göre, 7 Ocak 2015’ten önce emekli olan memurlara ve emekli ikramiyesi almadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine ek ödeme yapılacak.



NTV’de yer alan habere göre, bu kapsamda olup çalışma süresi 30 yıldan fazla olanlar, fazladan çalıştıkları her yıl için ilave ikramiye alacak. Emekli ikramiyesinde esas alınan hizmet süresinde 30 yıllık üst sınırın kaldırılmasıyla yeni hak sahibi olanlar, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içinde başvuracak.



Hak sahibi olan memur emeklisi ve yakınlarına, 7 bin 500 lira’ya kadar olan ödemeler 3 ay içinde yapılacak. İkramiyenin 7 bin 500 lira üstündeki kısmı ise yasal faiziyle birlikte bir sonraki yılın aynı ayında ödenecek.



2 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Bu kapsamdaki ödemeler, toplamda 2 milyar lirayı bulacak. Ödemenin 1.1 milyar lirası 2016’da, 900 milyon lira ana para ve 80 milyon lira faizi ise 2017’de tamamlanacak.



Tasarı, inşaat başta olmak üzere birçok sektörde çalışanlara getirilen “mesleki yeterlilik belgesi” zorunluluğunu da erteliyor. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalışmasını engelleyen düzenleme, 31 Aralık 2016’ya kadar erteleniyor. Bakanlar Kurulu’na, erteleme süresini bir yıl uzatma yetkisi de veriliyor.