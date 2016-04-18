1907 Fenerbahçe Derneği'nden Aziz Yıldırım'a yanıt

Açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kendisinin de kurucu üyesi olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği ile ilgili, üzülerek takip ettiğimiz bazı açıklamalarda bulunmuştur.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin kuruluş amacı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmettir. Tüzüğümüzde de ifade edildiği gibi, Fenerbahçe sevdalılarının hiçbir beklentileri olmadan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmet ve katkıda bulunmayı hedefledikleri bir platformdur. Kurulduğu günden bu yana Kulübümüzün Başkanı kim olursa olsun bu çerçevede hizmet etmeyi görev edinmiştir. Derneğimizin camiamız için bugüne kadar yaptığı faaliyetler ve duruşu açıkça ortadadır.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmet için kurulmuş olmanın sorumluluğuyla Sarı Lacivert renkleri taşıyan herhangi bir sporcumuza, teknik heyetimize, takımımıza veya yönetimimize bahsedilen tepkiyi tasvip etmesi ya da desteklemesi söz konusu olamaz. 1907 Fenerbahçe Derneği, çubuklunun mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluk ihtimalimize bağlı olmaksızın, bugüne kadar 'Hep Destek Tam Destek' anlayışıyla hareket etmiştir. Dolayısıyla, son maçta yaşanan tribün tepkisini hangi taraftar grubu gösterirse göstersin, kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

Bilinmesini isteriz ki; 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği'nin (1907 Ünifeb) kombinelerini satın aldığı açıklaması kesinlikle doğru değildir. Ne 1907 Fenerbahçe Derneği ne de Dernek Yönetiminde olan kişilerin 1907Ünifeb için kombine satın aldığı ya da bedelini ödediği açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır.

Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi; Fenerbahçe'nin aydınlık geleceği olma misyonu ile kurulmuş olan 1907 Ünifeb ile 1907 Fenerbahçe Derneği tüzüğümüze uygun bazı projelerde ortak çalışmalarda bulunmaktadır. Her yıl yapılan geleneksel 10 Kasım Anıtkabir ziyaretleri, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, bunların başında yer almaktadır. 1907 Ünifeb'in müsabakalardaki katılımı ve kombine organizasyonu bu ilişkilerin tamamen dışındadır.

Derneğimizin, 1907 Ünifeb Yönetimine, karar alma organlarına ve faaliyetlerine yönelik herhangi bir müdahalesi ne geçmişte ne de gelecekte söz konusu değildir. 1907 Ünifeb Derneği bağımsız bir yapıda olup, Derneğimiz ile ortak paydası Atatürk ilkelerine bağlılık ve Fenerbahçe sevdasıdır.

Son olarak, bugün düzenlenen basın toplantısında 1907 Ünifeb'e ithafen "yukarıdan talimat vermişler" ifadesi ortada kalmıştır. Sayın Başkanımızın konuşmasının başında 1907 Fenerbahçe Derneği - Ünifeb bağlantısından bahsetmesi sebebiyle bu ifade 1907 Fenerbahçe Derneği'ni zan altında bırakmıştır. Sayın Başkanın açıklamadığı "yukarıdan talimat veren kişi veya kişileri" saptadığında açıklayacağına inancımız tamdır."