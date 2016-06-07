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Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Medicana Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe ile anlaşma sağladığı açıklandı.

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Medicana Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Medicana Sivasspor'un yıldız oyuncusu Aatif Chahechouhe ile anlaştı. Süper Lig'den başka talipleri de olan deneyimli oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti.

Bu sezon 1 maçlık sarı kart cezası dışındaki 33 maçta da forma giyen Aatif ligde 12 gol attı. (NTV Spor)
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