Aziz Yıldırım antrenmanı izledi

Can Bartu Tesisleri'ne gelen Başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Asbaşkanlardan Ali Yıldırım antrenmanın bir bölümünü izledi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 18.30'da başlayan çalışma, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Raul Meireles özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Lazar Markovic de kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta erteleme müsabakasında, yarın Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.