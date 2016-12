Ersun Yanal'dan Fenerbahçe itirafı

"F.BAHÇE'DEN BEN AYRILDIM"



Kulüpten ayrılma dönemini de anlatan Yanal; "Haksızlık diye bir şey yok. Sadece düşünceler var. Fenerbahçe'nin çıkarları bunu gerektiriyordu bu nedenle ayrılık gerçekleşti. Kulüp göndermedi ben Fenerbahçe'den ayrıldım." sözlerini kullandı.

"F.BAHÇE'Yİ AYRI YERE KOYARIM"



Çalıştığı takımlar arasında Fenerbahçe'yi ayırdığını söyleyen Yanal; "Fenerbahçe çok farklı bir camia. Her an ayakta kalabileceğiniz, sizi her an taze tutan bir camia. Bu şampiyonluk açısından çok önemli. Çalıştığım takımlar arasında Fenerbahçe'yi ayrı bir yere koyarım." dedi.

Rıdvan Dilmen'in konuğu olan Yanal; "Fenerbahçe herkesin çalışmak istediği, içinde olmak istediği önemli bir camia. Asla bir şey bitmez. O günkü şartlar bunu getirmişti. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Kapı çalınırsa ne olacağı bilinmez. Her türlü kapı açıktır. Yeniden çalışabilirim neden olmasın." dedi.