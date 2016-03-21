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FB TV'de olay görüntü! Yıldırım ve Pereira....

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmesi sonrası, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör Vitor Pereira'ya yaptığı konuşma, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

FB TV'de olay görüntü! Yıldırım ve Pereira....
Maçın ertelendiğinin açıklanması sonrası Aziz Yıldırım'ın, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira ile yaptığı görüşme, kulüp televizyonuna yansıdı.

Yıldırım'ın Pereira'ya yönelik, Türkçe olarak ve el işaretleriyle, "Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra" sözleri, sosyal paylaşım sitelerinde, henüz tarihi açıklanmayan derbinin ne zaman oynanacağının nasıl bilindiği eleştirilerini beraberinde getirdi. 
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi televizyonuna yansıyan görüntüler, sosyal medyada bir anda yayılırken, özellikle şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile rekabette olan Beşiktaş'ın taraftarlarının tepkileri dikkati çekti.

Süper Lig fikstürüne göre 32. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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