Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Yollar ayrıldı

Fenerbahçe’de Terraneo dönemi resmen sona erdi. Sezon başı Fenerbahçe’ye sportif direktör olan ve daha sonra yaptığı transferlerle gündeme damga vuran İtalyan futbol adamı, Samandıra mesaisinde ise aynı başarıyı gösterememişti.

Giuliano Terraneo’nun yetkileri sonradan kısıtlanmış, ardından da Samandıra’dan tamamen el çektirilmişti. Fenerbahçe’den gönderildiği belirtilen İtalyan sportif direktör yakınlarına 'istifa ettiğini’ söyledi.





Ancak sarı lacivertli yetkililerİ bu durumun söylendiği gibi gerçekleşmediğini ve ayrılma şeklinin ‘istifa olmadığını’ belirttiler.

KRİZLERİ ÇÖZMEDE YETERSİZ KALDI



Ancak kesin olan şu ki; İtalyan sportif direktör resmen F.Bahçe’den ayrıldı... Ayrılık sonrası daha önce yaşadığı İsviçre’ye dönecek Terraneo bir süredir sadece maaşını alıyordu. Zaten takımla bağlarını uzun süre önce koparan Terraneo’nun, Van Persie krizini çözmede yetersiz kaldığı, futbolcuların sorunlarıyla ilgilenmediği iddia ediliyordu.

Bu nedenle Samandıra’yla bağları koparılan Terraneo, ardından pasif göreve çekilmişti ve bir süredir istifa etmesi bekleniyordu. İtalyan futbol adamının yetkilerinin alınmasının ardından başkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri takımla daha çok ilgilenmeye başlamışlardı.