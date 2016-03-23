Fenerbahçe'den bomba transfer iddiası

Fenerbahçe yönetimi, gelecek yılın takımı için çalışmalarını gizliden gizliye sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, ilk transferini şimdiden bitirmek adına önemli bir adım attı. Kanarya'nın talip olduğu isim Eren Derdiyok. Kanarya, 27 yaşındaki İsviçre vatandaşı da olan forvet oyuncusu için geçtiğimiz günlerde lacivert-beyazlıların kapısını çaldı.

Kasımpaşa yönetimi, önce teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın ardından da futbolcusunun görüşünü alarak bir karar verdi. İstanbul temsilcisinin idarecileri, Fenerbahçe ile Eren Derdiyok'un transferi için sözlü olarak mutabakata vardı. Bir aksilik yaşanmadığı takdirde Eren Derdiyok, Haziran ayında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.

Yıldız futbolcunun da yakın çevresine gelecek sezon Fenerbahçe formasını giyeceğini söylediği öğrenildi. Eren Derdiyok'un Kasımpaşa ile sözleşmesi Haziran 2017'de sona eriyor.

BU SEZON 10 GOL ATTI



Futbola Basel altyapısında başlayan Eren Derdiyok, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Hoffenheim formaları giyerken 127 maçta 27 gol kaydetti. 2014'te Kasımpaşa'ya transfer olan Eren, bu sezon 23 lig maçında 10 gol atarak önemli bir performans sergiledi. Eren, Kasımpaşa'ya transfer olurken kulübü Hoffenheim'a 2.5 milyon Euro bonservis ödenmişti. (Sabah)