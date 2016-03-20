Fenerbahçe'den erteleme açıklaması!

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“20 Mart 2016 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak, kulüplerinde talep ve mütabakatı doğrultusunda ertelenmiştir. Kamuoyuna ve sporseverlere saygıyla duyurulur."





TFF tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:



“Bu akşam oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda kulüplerimizle de görüşülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”