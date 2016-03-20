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Fenerbahçe'den erteleme açıklaması!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Türk Telekom Arena’da oynanacak karşılaşma güvenlik gerekçesiyle maçın başlamasına yaklaşık 2 saat kala ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe'den erteleme açıklaması!
Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“20 Mart 2016 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak, kulüplerinde talep ve mütabakatı doğrultusunda ertelenmiştir. Kamuoyuna ve sporseverlere saygıyla duyurulur." 

TFF tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: 

“Bu akşam oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda kulüplerimizle de görüşülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”
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