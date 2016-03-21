Fenerbahçe'den o iddialara sert yanıt

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Ülkemizin içerisinden geçtiği, hassasiyet gerektiren durum tüm kamuoyunun malumu iken,

Ülke genelinde yaşanan bombalı saldırıların, kaybettiğimiz masum insanların sayılarının son dönemde fazlasıyla arttığı ve rakibimizin oyuncusu Umut Bulut'un babasının da Ankara'da yaşanan saldırıda hayatını ne yazık ki kaybettiği terör süreci büyük şehirlere kadar sirayet ederek, terör nedeniyle "Dünya Derbisi" olarak adlandırılan bir derbi maçı, müsabakaya çok kısa bir süre kala alınan yoğun istihbarat nedeniyle erteleniyorken,

Derbinin ertelenmesiyle ilgili, takımımızın daha önce fikstür yoğunluğu nedeniyle başvuru yapmış olmasına karşın, maça çok az bir vakit kala, "rakip" takımın seyircisiz bir maça çıkmasının kabul edilemez ve eşit şartlarda mücadele ilkesine aykırı olması gerekçesiyle tarafımızın konuya hassasiyetle yaklaşarak erteleme kararına destek vermiş olması gerçeği hafızalardayken,



Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Sayın Mahmut Uslu'nun, ulusal bir kanalda derbiye ve ülkemize dair vermiş olduğu tüm pozitif mesajlara karşın,Bugün "rakiplerin" ve kendi kulüp televizyonlarının, sırf popülaritelerini arttırmak ve kendi kurumlarını daha fazla bahsedilir kılmak adına, şampiyonluk potasıyla ilgileri olmamalarına rağmen, ülkemizin içinde bulunduğu bu iklimde, futbol üzerinden ergen sosyal medya kullanıcısı edasıyla tweetler atarak, hala ortamı germe çabalarını hayretler içinde izlemekteyiz.

Ayrıca, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü bir etkinlikte yaptığı konuşmada, sözleri son derece açık ve farklı bir konuda olmasına karşın hala Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın konuya dair kel alaka cevaplarla, medyanın manipülatif sorularına boyun eğmesi, izlediğimiz komedyanın başka bir perdesidir.

Yeri gelmişken, Başkanımızın bahsi geçen yayın sırasında teknik direktörümüz Vitor Pereira ile, bambaşka bir konu ile ilgili konuştuğunu belirtmekle birlikte, daha önce erteleme maçı bulunan rakip takım yöneticilerinin fikstür ile ilgili taleplerini içeren konuşmalarda da olduğu gibi, tarafımızın ve Galatasaray'ın maç tarihiyle ilgili görüş beyan etmesi hususunda bir beis görmemekteyiz.

Kamuoyunu, son günlerde yaşanılan zor sürecin ciddiyetine uygun davranmaya ve sporun ruhuna aykırı bu tür yaklaşımlardan uzak durmaya davet ediyoruz."

Fenerbahçe Kulübü, güvenlik gerekçesiyle ertelenen derbi sonrası, Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör Vitor Pereira'ya yaptığı konuşmayla ilgili söylentilere sert yanıt verdi.