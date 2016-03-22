Fenerbahçe'den sonra Milli Takım'da da kadro dışı!

Ömer kulübündekinden sonra yeni bir şoku da Milli Takım'da yaşadı.Yaş kategorisinde Milli Takımın en önemli oyuncusu olan Ömer, Genç Milli Takım'ın son aday kadrosunda olmasına rağmen kampa davet edilmedi. Ömer 25 Mart ile 3 Nisan arasında Almanya'da düzenlenecek Albert Schweitzer turnuvasının aday kadrosunda yer almış bu da TBF'den resmi olarak açıklanmıştı.

KAMP BAŞLAMADAN KADRO DIŞI



Ömer Faruk aday kadroda yer aldığı Genç Milli Takım'dan kamp başlamadan önce çıkarıldı. Ömer'in adı dün kampın başladığını duyuran TBF'nin haberindeki listede hala yer alıyor fakat antrenman fotoğraflarından da görüleceği üzere Ömer Faruk kampta bulunmuyor.





TBF NOT DÜŞTÜ



Resmen açıklanan aday kadroda hala adı bulunmasına karşın genç oyuncunun neden kampta olmadığına dair TBF'den bir açıklama yapılmadı. Ancak CNN Türk'teki haber üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu bir not düşerek Ömer Faruk Yurtseven'in kadrodan çıkartıldığı bilgisini verdi.

ERDENAY VE TÜRKOĞLU ELEŞTİRMİŞTİ



Hatırlanacağı üzere Ömer Faruk Yurtseven'in aldığı kararı hem Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay hem de Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Hidayet Türkoğlu eleştirmiş ve Türkoğlu oyuncuların kaçarak NBA yolunu tutmalarının doğru olmadığını söylemişti.



DÜNYA ŞAMPİYONASI GİBİ



28. Kez Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlenecek olan Albert Schweitzer turnuvası, U18 kategorisinde milli takımların resmi olmayan Dünya Şampiyonası olarak görülüyor. Turnuvaya NBA scoutları yoğun ilgi gösterirken, turnuvada oynayan birçok genç oyuncu daha sonra Euroleague ve NBA gibi seviyelerde yıldız olmayı başardılar.

Yetiştiği takım olan Fenerbahçe'nin profesyonel kontratını, NCAA (Amerika Kolej Ligi) fırsatını değerlendirmek için kabul etmeyen Ömer Faruk Yurtseven bu kararı sonrası çok sert eleştirilere maruz kalmıştı ve geçtiğimiz hafta kulübü tarafından A Takım ile olan ilişiği kesilmişti.