Fenerbahçe- Osmanlıspor : 0-0

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Fevzi Demirhan, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Kjaer, Alves, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 46 Diego), Alper Potuk (Dk. 62 Nani), Ozan Tufan (Dk. 62 Fernandao), Volkan Şen, Van Persie

Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Muhammed Bayır, Uğur Demirok, Numan Çürüksu, Pinto, Musa Çağıran, Mehmet Güven, Ndiaye, Lawal (Dk. 62 Dzon), Umar (Dk. 84 Erdal Kılıçaslan), Webo (Dk. 70 Rusescu)

Sarı kartlar: Dk. 39 De Souza, Dk. 71 Fernandao, Dk. 81 Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Dk. 44 Musa Çağıran, Dk. 67 Muhammed Bayır, Dk. 88 Ndiaye (Osmanlıspor)

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:



29. dakikada Van Persie sağdan serbest vuruş kullandı. Altıpasta Kjaer'in kafa vuruşunda savunmaya çarpan topu kaleci Ahmet Şahin kontrol etti.

30. dakikada Fenerbahçe, bu sefer sol kanattan gerçekleştirdiği organizasyonda etkili oldu. Volkan Şen'in kullandığı kornerde ön direkte Kjaer'in kafasından seken topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken meşin yuvarlak Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top direğin üstünden az farkla auta gitti.

61. dakikada Fenerbahçe, Diego ile etkili geldi. Bu oyuncunun ceza alanı önünden yerden vuruşunda kaleci Ahmet Şahin'in kontrol edemediği topa, Van Persie istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

73. dakikada Nani'nin kullandığı serbest vuruşta altıpasın önünde çapraz pozisyonda topla buluşan Kjaer, meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla auta gönderdi.

76. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Van Persie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada Nani'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı tokatlayarak ceza alanı dışına gönderdi.

90. dakikada Osmanlıspor, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Dzon'un sağ kanattan sert ortasında kaleci Volkan Demirel'in tokatladığı topu ceza alanı içinde önünde bulan Rusescu, Volkan'ın yerde kaldığı pozisyonda sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

2 TAKIM 'TERÖRE HAYIR' PANKARTI İLE SAHADA



Son zamanlarda ülke genelinde yaşanan terör olaylarını protesto etmek amacıyla iki takım sahaya 'Teröre Hayır' pankartı ile çıktı. Mücadeleye gelen Fenerbahçeli ve Osmanlıspor taraftarları da karşılıklı tezahüratlarla terörü lanetleyerek 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları attı.

GÖKHAN GÖNÜL İLK 11’DE



Hafta içinde hakkında yasaklı madde kullandığı gerekçesi ile haberler çıkan ancak hukuk kurulu tarafından gerekli evrakları TFF’ye bildirildiği için PFDK’ya sevk edilmeyen Gökhan Gönül, Osmanlıspor’a karşı ilk 11’de başladı. Teknik direktör Vitor Pereira, Milli maçlarda ilk 11’de görev alan Gökhan Gönül’e Beşiktaş maçının ardından ilk kez 11’de görev vermiş oldu.

TEK TEK ARANDILAR



Fenerbahçeli ve Osmanlısporlu taraftarlar stat çevresine girişlerinde tek tek arandılar. Stadın çevresine kurulan arama noktalarından içeri arabalar sokulmazken sadece yaya geçişine izin verildi. Yayalar ise tek tek aranıp stat çevresine öyle alındılar. Stada doğru giden tüm yollar polis tarafından bariyerler ile kesildi.

500 OSMANLI TARAFTARI



Karşılaşmayı izlemek için Ankara’dan yaklaşık 500 kadar Osmanlıspor taraftarı geldi. Ankaralı taraftarlar statta kendilerine ayrılan yerin yarısını doldurdular.

WEBO İLK KEZ



Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Osmanlıspor’a transfer olan Pierre Webo ligin ilk devresinde oynanan Osmanlıspor- Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Tecrübeli oyuncu ayrıldıktan sonra eski takımına karşı ilk kez forma giyme şansı bulmuş oldu.

Ülker Arena'da oynanan ve baştan sona tempolu bir karşılaşmaya sahne olan maç golsüz sona ererken takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş ile arasındaki puan farkını açmak istemeyen ve 3 puan için sahaya çıkan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Ertelenen G.Saray derbisi nedeniyle 1 maç eksiği bulunan sarı lacivertliler, yarın Kasımpaşa ile oynayacak 63 puanla lider konumdaki Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde kaldı.