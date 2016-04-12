Fenerbahçe son şampiyon Real Madrid'i devirdi



1. Periyot: 15-11 (Fenerbahçe lehine)

2. Periyot: 41-29 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 53-52 (Fenerbahçe lehine)

İLK 5'LER:



Fenerbahçe: Udoh, Antic, Dixon, Datome, Bogdanovic

Real Madrid: Fernandes, Felipe, Sergio, Ceffery, Jonas





FENERBAHÇE'DE VESELY YOK



Fenerbahçe, en önemli oyuncularından biri olan Çek basketbolcusu Jan Vesely'den yoksun olarak Real Madrid karşısına çıkacak.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 20 Mart'ta oynanan Pınar Karşıyaka maçında sakatlanan Çek yıldız, son 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında da forma giyemedi. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Vesely'nin çeyrek final serisinde forma giymesi beklenmiyor.

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FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE RAHAT GELDİ



Fenerbahçe, normal sezonda Khimki (Rusya), Kızılyıldız Telekom (Sırbistan), Strasbourg (Fransa), Real Madrid ve Bayern Münih'in (Almanya) olduğu grubu 8 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamlayarak Top 16'ya grup lideri olarak çıktı.

Sarı-lacivertliler Top 16 turunda da başarılı grafiğini sürdürdü. Başantrenör Zeljko Obradovic'in öğrencileri Real Madrid, Kızılyıldız (Sırbistan), Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Lokomotif Kuban (Rusya), Panathinaikos (Yunanistan) ve Cedevita'yla (Hırvatistan) Top 16'da mücadele etti. Bu grupta da rahat bir şekilde lider olan (11 galibiyet 3 yenilgi) Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.





TEMSİLCİMİZ 1 YENDİ 1 YENİLDİ



Sarı-lacivertliler, normal sezonda ise Real Madrid'le iki kez karşılaştı. Rakibini İstanbul'da 77-66 yenen Fenerbahçe, Madrid'de ise 80-73 kaybetti.





GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI



Fenerbahçe, geçen sezon Dörtlü Final'de kaybettiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Geçen yıl 15-17 Mayıs'ta Madrid'de yapılan Dörtlü Final'de Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 96-87 yenilerek finale kalma şansını kaybetti. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek hem rövanşı almak hem de 3 sezon sonra Real Madrid'i Dörtlü Final'in dışına itmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE 75-69 REAL MADRİD