Fenerbahçe taraftarı isyanda

Fenerbahçe taraftarından müthiş mücadele...

Güvenlik gerekçesiyle Galatasaray-Fenerbahçe maçının 13 Nisan Çarşamba gününe alınması Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), Spor Toto Süper Lig fikstüründe değişiklik yapmaya yöneltti.

Bunun sonucunda 10 Nisan Pazar günü oynanması gereken Torku Konyaspor-Fenerbahçe maçı 9 Nisan Cumartesi gününe kaydırıldı. Ancak tarih değişince Konya'daki bu karşılaşma için uçak bileti alan İstanbullu 70 Fenerbahçe taraftarı mağdur oldu.

ÖNCE THY'YE BAŞVURDULAR



Haftalar öncesinden bilet alan sarı lacivertli taraftarlar, THY'ye başvurarak mağduriyetlerini dile getirdiler ve bilet değişimi konusunda yardımcı olunmasını istediler. Bütün çabalarına rağmen olumsuz yanıt aldılar.

TFF VE FENERBAHÇE'DEN GERİ DÖNÜŞ OLMADI



Taraftarlar bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü'ne ve TFF'ye birer mektup gönderdi. Ancak ne Fenerbahçe'den ne de TFF'den şu ana kadar olumlu bir dönüş olmadı.

Tarih mağduru 70 kişi yine de yılmadı ve sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarına çağrıda bulunup kendilerine destek olmalarını istedi. Bu çağrı kısa sürede yanıt buldu ve binlerce kişi faks ve mail yoluyla TFF'ye başvurarak, bu sorunun giderilmesi için yardımcı olunmasını talep etti.

TFF'nin Torku Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihini 10 Nisan'dan 9 Nisan'a alması, bu önemli karşılaşma için haftalar önce uçak bileti alan 70 sarı lacivertli taraftarı mağdur etti. THY ve TFF'ye yaptıkları başvurulardan olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada başlattığı kampanya kısa sürede büyük ses getirdi.