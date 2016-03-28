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Fernandao milli takım forması giyecek mi?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao'nun, Türk vatandaşlığına geçse bile A Milli Futbol Takımı'nda forma giyebilmesi için Ocak 2019'a kadar Türkiye'de oynaması gerekiyor.

Fernandao milli takım forması giyecek mi?
FIFA'nın ulusal takımlarda oynama statüsünde yer alan 7. maddesine göre, 18 yaşını geçen bir futbolcunun, bir ülkenin milli takımında forma giyebilmesi için o ülkede aralıksız en az 5 yıl futbol oynaması şart koşuluyor. 
Fernandao'nun 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 25. maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla derhal Türk vatandaşlığına geçme hakkı bulunuyor. 
 
Bu maddeye dayanarak Brezilyalının, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) oynamasına yönelik basında haberler yer alsa da bu durum FIFA'ya göre imkansız gözüküyor. Böylece Fernandao, Türk vatandaşlığını alsa bile Ocak 2019'a kadar ay-yıldızlı formayı giyemeyecek. 

KURAL 2008 YILINDA DEĞİŞTİ 

FIFA, ulusal takımlarda oynama statüsünde 2008 yılında değişikliğe gitti. Bu yıldan önce yabancı futbolcunun 2 yıl aynı ülkede oynaması ve o ülkenin vatandaşlığına geçmesi yeterli oluyordu.
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