İspanyol basınından flaş Caner Erkin iddiası

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in Inter ile anlaşmaya vardığı iddialarını, menajeri Batur Altıparmak yalanlamıştı. Altıparmak'ın 'Caner ile 4-5 kulüp ile ilgileniyor ama önceliğimiz Fenerbahçe' açıklamasına rağmen İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

'İki İngiliz kulübü ile görüşüyor'

El Mundo Deportivo, sezon sonunda sözleşmesi sona eren yıldızlardan oluşan bir ilk 11 yaparak kadronun sol bekinde Caner Erkin'e yer verdi. Gazete oyuncunun bilgi kısmında ise, “Caner Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. İngiliz kulüpleri Liverpool ve Everton ile görüşüyor. Bu iki ekipten birine imza atması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin'in takımdan ayrılmak istediğini belirtirken, Liverpool ve Everton ile görüştüğünü iddia etti.