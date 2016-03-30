İşte Caner Erkin'in yeni aşkı

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın yıldız oyuncularından Caner Erkin, Türkiye-İsveç maçı için gittiği Antalya’da, yeni kız arkadaşı Dilan Sunar’la buluştu. Maç sonrası kamp için şehirde kalan Erkin, önceki akşam takımın konakladığı otelden ayrılarak şehir merkezine gitti ve Sunar'la bir araya geldi.

Lüks bir restoranda baş başa yemek yiyen ikili, geç saatlerde oradan ayrıldı. Ancak gece turu devam etti. İkili, genç kızın kullandığı otomobille kısa bir Lara turunun ardından Falez Parkı’na uğradı.

MİDESİ BOZULDU

Midesi bozulan ve sık sık hava almak için araçtan inen ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaklaşık yarım saat sonra yeniden yola çıktı. İkinci mola yeri ise bir benzinlik oldu. Hızlı adımlarla benzinliğin tuvaletine giden Erkin, o esnada istasyonda bulunup kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini de “çok kötüyüm” diyerek geri çevirdi. Caner Erkin ve Dilan Sunar, ünlü futbolcunun kendisini toparlamasının ardından el ele otomobile binip gözden kayboldu. İkilinin bir süredir görüştüğü öğrenildi.

ANTALYALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Öte yandan, Habertürk Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre, Dilan Sunar, Antalyalı bir ailenin kızı. Okan Üniversitesi'nde okuyan Sunar, fanatik bir Fenerbahçe taraftarı ve sık sık Caner'in maçlarını izlemeye gidiyor.

İddialara göre Caner Erkin, Asena'dan boşanmadan önce Dilan Sunar ile tanıştı. İkilinin o gece kullandıkları arabanın Dilan Sunar'a ait olduğu ortaya çıktı. Sunar yaklaşık bir hafta önce yeni aracının plakasını almış.

Altı yıllık eşi Asena Atalay’dan iki ay önce tek celsede boşanan Caner Erkin'in Antalya’da birlikte görüntülendiği yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı...