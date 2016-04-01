Kadıköy'ü felç edecek karar

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliğince alınan kararlar doğrultusunda, 2015-2016 Futbol Sezonu sonuna kadar Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan maçlarla alakalı güvenlik tedbirleri kapsamında, bu hafta sonu stadımızda oynanacak olan Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı itibariyle müsabaka günü maç saatinden 3 saat öncesinden, müsabaka bitiminden 1 saat sonraya kadarki süre içerisinde, Bağdat Caddesi – Bostancı gidiş güzergahı (Hasanpaşa kavşağından Kızıltoprak ışıklara kadar) ve Recep Peker Caddesi Kızıltoprak – Kurbağalıdere arası çift yön (Yoğurtçu Parkı’ndan Kızıltoprak ışıklara kadar) olmak üzere araç trafiğine kapalı olacaktır.

Maça araçlarıyla gelecek olan taraftarlarımızın tedbirlerini bu doğrultuda almalarını önemle rica ederiz.