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Mahmut Uslu'dan erteleme yorumu

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Galatasaray derbisinin ertelenmesinin ardından çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Mahmut Uslu'dan erteleme yorumu
Öğle saatlerinde başkan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek futbolcularla bir araya gelen Mahmut Uslu'nun erteleme kararı sonrası, "Biz de Arena'da seyircili oynamak istiyoruz. Seyircisiz oynamak anlamsız. Madem bir güvenlik tehlikesi var, sağlıklı olan maçın ertelenmesiydi. Ayrıca; seyircisiz oynayıp da maçı kazansak, ligin sonunda şampiyon olduğumuzda bunu anlatamazdık. Bu durumu izah etmek zor olurdu" diye konuştuğu öğrenildi.
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