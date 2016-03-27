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Nani sezon sonu İnter'e gidecek iddiası

Fenerbahçenin sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Nani'nin Inter'e gidebileceği iddia edildi.

Nani sezon sonu İnter'e gidecek iddiası
Çizme'de çıkan haberlere göre Inter gelecek yıl için kanatlarını takviye etmek istiyor. Bunun için de transfer listesine aldığı isimler; Nani ve Candreva. Haberde, Nani'nin menajeri Pastorello'nun da bir süredir Inter'le görüştüğü iddia edildi. Haberde ayrıca Nani'nin Inter'e gidecek yeniden kendini ispat etmek isteyeceği yazıldı.
 
Portekizli kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro isteyeceği, Inter'in ise 10 milyon Euro'ya kadar çıkacağı vurgulandı. Bu paranın da Sunderland'den gelecek tazminatla ödeneceği belirtildi. Inter ve Sunderland, Ricky Alvarez konusunda FIFA'da davalık olmuşlardı...
 
Bu sezon Fenerbahçe ile 38 maça çıkan Nani, 10 gol atıp 8 asist kaydetti.
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