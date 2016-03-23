Olayın aktörü ilk kez konuştu

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Volkan Şen, hâlâ Braga maçının şokunu yaşıyor. Milli takım kampında arkadaşları ile sık sık bu karşılaşma ile ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, “Bizim için çok kötü bir geceydi. Her şey iyi başladı. Beraberlik golünü bulduk. Artık ‘tur bizim’ derken, Hırvat hakem sahneye çıktı. Bizi kupanın dışına gönderdi. Ben de kendimi maçın tansiyonuna kaptırdım ve kırmızı kart gördüm. Olmaması gereken şeyler oldu. Ancak kendimi mutlaka affettireceğim” ifadelerini kullandı.

‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’

Bu maçın etkisinden bir an önce kurtulmaları gerektiğini vurgulayan Volkan, “Önümüzde farklı hedefler var. Fenerbahçe forması ile alınacak iki kupa ve milli forma ile kazanılacak bir Avrupa Şampiyonluğu var. Önümüze bakıp, bu hedeflere tek tek yürüyeceğiz. Önce milli maçlara odaklanacağım, sonra takımıma katılıp, Osmanlı maçının ilk 11’inde forma giymek için elimden geleni yapacağım” yorumunu yaptı. (Fanatik)

Braga maçının rövanşında kırmızı kart gören Volkan Şen, “Hakemin kötü kararları dengemi bozdu. Ancak artık hedeflere odaklandım. Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım’la birlikte büyük başarılar kazanacağım” dedi.