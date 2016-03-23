Olayın aktörü ilk kez konuştu

Braga maçının rövanşında kırmızı kart gören Volkan Şen, “Hakemin kötü kararları dengemi bozdu. Ancak artık hedeflere odaklandım. Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım’la birlikte büyük başarılar kazanacağım” dedi.
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Volkan Şen, hâlâ Braga maçının şokunu yaşıyor. Milli takım kampında arkadaşları ile sık sık bu karşılaşma ile ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, “Bizim için çok kötü bir geceydi. Her şey iyi başladı. Beraberlik golünü bulduk. Artık ‘tur bizim’ derken, Hırvat hakem sahneye çıktı. Bizi kupanın dışına gönderdi. Ben de kendimi maçın tansiyonuna kaptırdım ve kırmızı kart gördüm. Olmaması gereken şeyler oldu. Ancak kendimi mutlaka affettireceğim” ifadelerini kullandı.
‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’
Bu maçın etkisinden bir an önce kurtulmaları gerektiğini vurgulayan Volkan, “Önümüzde farklı hedefler var. Fenerbahçe forması ile alınacak iki kupa ve milli forma ile kazanılacak bir Avrupa Şampiyonluğu var. Önümüze bakıp, bu hedeflere tek tek yürüyeceğiz. Önce milli maçlara odaklanacağım, sonra takımıma katılıp, Osmanlı maçının ilk 11’inde forma giymek için elimden geleni yapacağım” yorumunu yaptı. (Fanatik)
EVET VOLKAN DA SEN GİBİ KAVĞA YAPAYDI O ÇOÇUĞUNAKÜFÜR EDENLE MİLLİTAKIMDA OLURDU?BU TERİMİ GÖKLERE=MİLLİTAKIMIMA GETİRENLER UTANSIN DESEM?HİÇDE UTANMAZLAR KİM OLDUKLARI BELLİ?BJK BATIRIP KAÇAN=BENİKÜFÜR ETDİREÇEKSİNİZ DİYEN MİL.TAK.HOÇA YAPTILAR?ULUSOYUN FİFA BAŞ.AYAKLARINI ŞİMDİ OLSA YİNE ÖPERİM DİYEN?Dİ???UNUTAN MİLLET=UYUYAN MİLLET???