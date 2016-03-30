Ortalığı karıştıran Gökhan Gönül iddiası

Fenerbahçeli Gökhan Gönül'de yasaklı madde bulunduğu iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü...

AMK Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, 12 Şubat'ta Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonucu kaburgasında kırık oluşan ve bu yüzden tedavi gören milli futbolcu Beşiktaş derbisine ağrı kesici iğne olarak çıktı. Karşılaşma sonrası doping kontrolü için çekilen kurada ismi çıkan Gökhan, idrar numunesini verdi. Köln Doping Araştırma Merkezi'ne gönderilen A numunesinde de yasaklı madde bulundu. Gazetenin haberinde konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bilgi verildiği ifadesi de yer aldı.

FENERBAHÇE: İLAÇLARI ZAMANINDA BİLDİRDİK

Fenerbahçe cephesi ise, Gökhan Gönül'ün kaburgasındaki kırık nedeniyle yasaklı madde içeren ağrı kesicileri kullandığını ancak tedavinin her aşamasında bunların TFF'ye bildirildiğini açıkladı.Söz konusu madde ağız ya da damar yoluyla değil göğse yapılan iğne ile alınıyor.

DOPİNG DEĞİL YASAKLI MADDE

Sarı lacivertliler 'doping' diye adlandırılan maddenin 'yasaklı madde' olduğunu da özellikle vurguladı.

Halen olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe Kulübü'nün gün içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor.

Gökhan Gönül'ün menajeri Ahmet Bulut da konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını, yasaklı madde iddiasını medyadan öğrendiğini söyledi.

Fenerbahçeli Gökhan Gönül'de yasaklı madde bulunduğu haberinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor...