Pereira'dan Caner'e şartlı evet

FENERBAHÇE’de Caner Erkin’e af görünüyor. Galatasaray ile 13 Nisan’da oynanan derbi öncesi tesislerde teknik direktör Pereira ile tartışan ve yakışıksız ifadeler kullanan milli oyuncu bu hafta takıma dönebilir. Teknik direktör Vitor Pereira, Caner konusunda yumuşadı ve “Eğer benden ve takımdan özür dilerse onu affederim” diye haber gönderdi. Daha önce sosyal medyadan özür dileyen Caner’in bu sabah Samandıra’ya giderek Portekizli hoca ve futbolcu arkadaşlarından özür dilemesi bekleniyor. Caner konusunda yönetim tarafından verilmiş bir karar bulunmadığı için olay tamamen Pereira’nın inisiyatifinde.

HASAN ALİ FAKTÖRÜ

‘VITOR Pereira’nın konuyla ilgili yakın çevresine konuşurken, Caner’in yokluğunda Hasan Ali’nin varlığını hatırlattığı öğrenildi. Pereira, “Hasan Ali büyük profesyonel. Sesini çıkarmadan işini yapıyor. Avrupa Şampiyonası’nda da milli takımda yer bulacağına inanıyorum. Caner de bizim için çok önemli. Ondan da aynı performansı istiyorum” dedi.

Bu arada Hasan Ali’nin, aynı mevkide rekabet ettiği Caner’e yaşadığı sıkıntılı süreçte yardımcı olması ve krizin çözülmesi için verdiği uğraş kulüpte büyük takdir topladı.

ARKADAŞLARI DA ÇOK İSTİYOR

CANER’i kazanmak için arkadaşları da çok istekli. Yıldız oyuncu, bugün özür dilemek için Samandıra’ya gelirse arkadaşları olayın tatlıya bağlanması için devreye girecekler. Caner’in hata yaptığını anlaması ve sosyal medya aracılığıyla özür dilemesinin ardından Trabzonspor maçı öncesi arkadaşlarına destek mesajı yazması dikkat çekmişti. Caner’in Avrupa Şampiyonası öncesi takımına dönüp formunu korumak istediği belirtiliyor. Affedilmesi halinde bu hafta başlayacak iç transfer görüşmelerinde o da yer alacak.

Caner’i bugün Samandıra’ya bekleyen teknik direktör VITOR PereIra, oyuncusuna, “Benden ve takımdan özür dilerse onu affederim” mesajı gönderdi.