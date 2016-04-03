Rıdvan Dilmen'den Pereira'ya: Yeteneği yok'

Osmanlıspor 3 iyi orta sahasıyla devam etti. Önde iki uçurtma bir de sırtı dönük oynayabilen oyuncu vardı. İki takımın da antrenörlerinin hesapları maç öncesinde oturmadı.

'4-4-2 OYNAT OYNATMAK AYIP MI?'



Maç 20 dakika daha gitse 2-2 biterdi. Fenerbahçe duran toplar dahil 2-3 gol pozisyonu vurdu, son dakikada da boş kaleye Rusescu dışarı attı. Madem şampiyonluk yarışındasınız, risk alabilirsiniz. Neden van Persie forvet arkası oynar. Ben bunu anlamış değilim. 4-4-2 oyna. Ayıp bir şey mi? Madem risk aldın, Caner'i koyarsın, çift forvet oynarsın. van Persie'yi forvet arkası oynatmak sana bir şey katmaz.

Fenerbahçe seyircisi oyunu ıslıkladı. Çünkü Fenerbahçe'nin kazandığı maçların yarısından fazlası tek farklı. Oyunun sonunu zor getiriyorlar. Bence bugünkü puan kaybı da şaşırtıcı değil.

Çok defansif oynarsanız pozisyon üretemiyorsunuz, çok ofansif oynayınca da pozisyon veriyorsunuz. Dengeyi kuramadı Pereira. Oynat van Persie'yi, Fernandao'yu da sok. Ama bunun içinde Mehmet Topal'ın yanında Diego olmaz.

Bence Pereira kendi takımından çok Osmanlıspor ile ilgilenmiş. Maç öncesi röportajında da hiç Fenerbahçe'den bahsetmedi. Osmanlıspor'a pozisyon vermedi ama kendisi pozisyon üretemedi. Geldiği günden beri bunun dengesini bulamadı. Bu orta saha yapısıyla çok zor.

"KÖR DÖVÜŞÜ YAPILDI"



Şu takımın çalım atabilen oyuncusu Volkan Şen, formsuz bir van Persie. Diğerlerine bak. Kilit açacak oyuncu yok. Pereira ne 4-3-3'ü ne de 4-4-2'yi doğru dürüst oynatabildi. Sürekli 1-0, 1-0, bir yerde çatlayacaksın.

Maçın ilk yarısında hiçbir şey olmadı. 3'e 3 orta sahada kör dövüşü yapıldı. İlk yarıyı izleyemeyenler hiç üzülmesin, hiçbir şey kaçırmadılar.

Beşiktaş iyi top oynuyor, Fenerbahçe iyi top oynuyor demezsin. İyi mücadele edebilirsin ama bu bir yerde patlar. "İyi top oynamak" takımları şampiyon yapar. Galatasaray iyi top oynuyor mu? Hayır. Fenerbahçe iyi top oynuyor mu? Hayır. En iyi topu Beşiktaş oynuyor.

Türkiye'de ofansif oyuncularınız olduğu zaman deplasmanda maç kazanırsınız. Önümüzdeki sezon birkaç transfer de yaparlarsa daha da iyi hale gelirler. Geleceği açık bir takım.

Pereira'nın, rakip sağ bekin sol ayaklı olduğunu görmesine rağmen sol ayaklı bir hücumcuyu oynatacak kadar yeteneği yok.

Pereira tedbir üzerine oyuna başlayacağını söylemişti. Oyunun başındaki Fenerbahçe ile sonundaki arasında siyah ile beyaz kadar fark var. Fenerbahçe 3 defansif orta sahayla oynuyor, yetmiyor bir de Alper'i oynatıyor. Bu maçta 4 orta sahayla oynamak zordur.